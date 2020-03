Κορωνοϊός: Μέτρα... Ουχάν στην Ιταλία -Σε καραντίνα όλη η χώρα, επιδρομή στα σούπερ μάρκετ μέσα στη νύχτα

Λίγη ώρα μετά τις ανακοινώσεις για «εθνική καραντίνα» στην Ιταλία των 60 εκ. κατοίκων λόγω του κορωνοϊού, εικόνες καταγράφουν τους Ιταλούς να σπεύδουν στα σούπερ μάρκετ.

Άλλοι βγήκαν στους δρόμους με μάσκες και διαμαρτύρονταν για τα αυστηρά μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση και ο πρωθυπουργός Τζουζέπε Κόντε, καθώς η χώρα είναι πλέον σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, με 463 νεκρούς και 9.172 επιβεβαιωμένα κρούσματα.

Ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε πως «πρέπει να αλλάξουν οι συνήθειές μας και πρέπει να αλλάξουν αμέσως», ανακοινώνοντας αυστηρότερα μέτρα.

«Έχουμε πάρει κάποιες νέες αποφάσεις. Δεν υπάρχει χρόνος. Οι αριθμοί μας λένε πως έχουμε μία σημαντική αύξηση μολύνσεων. Το μέτρο που αναμένεται να υπογράψω μπορούμε να το συνοψίσουμε ως μέτρο «μένω σπίτι μου». Δεν θα υπάρχει πια κόκκινη περιοχή, αλλά μία προστατευόμενη Ιταλία. Είναι η στιγμή της ευθύνης, θα πρέπει να αποφεύγονται οι μετακινήσεις πολιτών σε όλη την χώρα, εκτός αν υπάρχουν λόγοι υγείας, επαγγελματικές ανάγκες που πρέπει να αποδεικνύονται και άλλες έκτακτες ανάγκες» , είπε ο Τζουζέπε Κόντε και πρόσθεσε: «Πρέπει να παρέμβουμε για να προστατέψουμε τους ασθενέστερους και πιο ευάλωτους πολίτες».

Ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε επίσης πως αναβάλλεται το πρωτάθλημα της Serie A, καθώς και όλες οι αθλητικές διοργανώσεις, κάτι το οποίο είχε προϊδεάσει πως θα συμβεί, η Ολυμπιακή Επιτροπή της χώρας, καθώς η ανησυχία για περαιτέρω εξάπλωση του κορωνοϊού, είναι πιο έκδηλη από ποτέ. Παράλληλα, κλειστά θα παραμείνουν όλα τα σχολεία και τα πανεπιστήμια της χώρας ως τις 3 Απριλίου, όπως ανακοινώθηκε, με τα νέα μέτρα να είναι σε ισχύ από σήμερα.

Μόλις ανακοινώθηκαν τα αυστηρά μέτρα της κυβέρνησης, ο κόσμος ξεχύθηκε στους δρόμους και τα μαγαζιά, προκειμένου να γεμίσει τα ράφια των σπιτιών τους.

00:40 Empty shelves and long queues at a supermarket in Rome, Italy after the #COVID2019 nationwide quarantine was announced pic.twitter.com/GrqgSQY2am