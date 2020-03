Νικώντας το φόβο του κορωνοϊού με το τραγούδι -Αμερικανοί μαθητές σαρώνουν στα social media [βίντεο]

Έναν νέο τρόπο για να καταπολεμήσουν τη θλίψη και το φόβο που γεννά η επιδημία του νέου κορωνοϊού βρήκαν Αμερικανοί μαθητές, που απομονωμένοι λόγω του λουκέτου στα σχολεία τους, το... έριξαν στο τραγούδι στο διαδίκτυο.

Το κλείσιμο των σχολείων σηματοδοτεί την ακύρωση πολλών εκδηλώσεων που ήταν προγραμματισμένες για το τέλος της σχολικής χρονιάς στα λύκεια της χώρας. Γι’ αυτό και οι μαθητές αναρτούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κλιπάκια που πρωταγωνιστούν οι ίδιοι ή βίντεο με τις πρόβες των παραστάσεων που θα παρουσίαζαν όλοι μαζί.

Συχνά, αναβιώνουν τα τραγούδια των διασημότερων μιούζικαλ, που οι Αμερικανοί δεν μπορούν καν να δουν στα θέατρα του Μπροντγουέι, που έχουν, επίσης, κλείσει.

our production of the wedding singer, but in the street! we only had the chance to do one show 😢😢 @LauraBenanti #sunshinesongs pic.twitter.com/6bIaEEco3e

We were supposed to do Rock of Ages this weekend with a community theatre in Ohio :/ this is from one of our final dresses pic.twitter.com/owLLtIasSs

Το όλο εγχείρημα ξεκίνησε στο Twitter η ηθοποιός του Μπροντγουέι, Λόρα Μπενάντι καλώντας τους followers της να «βρουν καλές πλευρές» στην κρίση του κορωνοϊού που βρίσκεται σε εξέλιξη. «Εάν επρόκειτο να συμμετάσχετε σε ένα μιούζικαλ με το λύκειό σας και η παράσταση ακυρώθηκε, αναρτήσετε ένα βίντεο με εσάς τους ίδιους να τραγουδάτε» έγραψε η Μπενάντι.

Εκατοντάδες μαθητές ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμά της, αναρτώντας με την ετικέτα #SunshineSongs κλιπάκια όπου εκείνοι τραγουδούν αποσπάσματα σπουδαίων μιούζικαλ όπως το «Φάντασμα της Όπερας». «Η τάξη μας προετοιμάζε αυτήν την παράσταση ολόκληρη τη χρονιά» εξηγεί μια μαθήτρια της τρίτης λυκείου, το σχολείο της οποίας αναγκάστηκε να ακυρώσει το έργο το Βιβλίο της Ζούγκλας. «Σας ευχαριστούμε για αυτήν την ευκαιρία που μας δώσατε να το μοιραστούμε αυτό» συμπλήρωσε.

We were supposed to go to an a capella jazz festival today until it got cancelled last night. We have been working so hard and although we are all heartbroken, we are proud of how far we've come. We asked if we could perform it for our Freshman Choir this afternoon. Here it is. pic.twitter.com/OW2Ui7CX6U