Κορωνοϊός: Η Ισπανία είναι σε καραντίνα, αλλά στο μετρό γίνεται πανικός – Κανένα μέτρο προστασίας! [εικόνες & βίντεο]

Algú pot explicar-me per què jo he hagut de tancar el meu negoci rural de 5 habitacions i patir cancel·lacions des de divendres fins al maig?

(a poder ser amb dibuixets, que dec ser molt tonto, perquè així de primeres com que no ho entenc) #coronavirusCatRadio pic.twitter.com/OYj99jZR06