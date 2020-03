Kαλπάζει ο κορωνοϊός στο Ιράν: Στους 92 οι νεκροί – Ανατριχιαστικό βίντεο από νοσοκομείο με «θύματα σε σάκους» [βίντεο]

Το γύρο του Διαδικτύου κάνει ένα ανατριχιαστικό βίντεο, που φέρεται να δείχνει σειρές θυμάτων του κορωνοϊού σε σάκους σε νεκροτομείο στο Ιράν, καθώς εντείνονται οι φόβοι ότι οι Αρχές της χώρας ίσως αποκρύπτουν την πραγματική έκταση της επιδημίας.

Ο επίσημος απολογισμός των θυμάτων του κορωνοϊού στο Ιράν ανήλθε σε 92, ενώ τα κρούσματα έφθασαν τα 2.922, μεταξύ των οποίων, σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες και ο αντιπρόεδρος της χώρας Εσάκ Τζαχανγκίρι καθώς και το 8% των μελών της βουλής, ένα 24ωρο αφότου οι Αρχές της χώρας άφησαν προσωρινά ελεύθερους 54.000 κρατούμενους για να εμποδίσουν μια εξάπλωση της επιδημίας στις φυλακές.

Το βίντεο, που φέρεται να καταγράφηκε από μέλη του ιατρικού προσωπικού – και η γνησιότητα του οποίου δεν έχει εξακριβωθεί – σε νοσοκομείο της πόλης Κομ, όπου πρωτοανιχνεύθηκε ο κορωνοϊός στο Ιράν, δείχνει σειρές σάκων που πιθανώς περιέχουν σορούς θυμάτων στους διαδρόμους. Προσοχή! Το βίντεο που ακολουθεί περιέχει σκληρές εικόνες!

Το άτομο που καταγράφει τις σκηνές περιφέρεται σε διάφορους χώρους του νοσοκομείου, όπου διακρίνονται κι άλλοι σάκοι. Σύμφωνα με τη Daily Mail οι Αρχές του Ιράν δεν σχολίασαν το βίντεο κι είναι ασαφές γιατί δεν ετάφησαν τα θύματα, αλλά ένας ντόπιος δημοσιογράφος υποστήριξε ότι υπήρχε έλλειψη χώρου.

Αίσθηση προκαλεί στο μεταξύ κι ένα άλλο βίντεο που δείχνει έναν άνδρα να έχει καταρρεύσει στο δρόμο μετά από κρίση βήχα, ενώ προσπαθεί να ανασάνει. Οι εικόνες φέρονται να βιντεοσκοπήθηκαν στο Ιράν και αναρτήθηκαν στο λογαριασμό του δημοσιογράφου Mohamad Ahwaze στο Twitter.

Η συνοδευτική λεζάντα αναφέρει ότι ο εικονιζόμενος άνδρας κατέρρευσε στην πόλη Ζαχεντάν της επαρχίας Βαλουχιστάν κι υπάρχουν υποψίες ότι έχει νοσήσει από τον κορωνοϊό, αλλά δεν έχει φθάσει ακόμη ασθενοφόρο στο σημείο.

Τα τελευταία 24ωρα κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και άλλα βίντεο, που δείχνουν μέλη του νοσηλευτικού προσωπικού και γιατρούς να χορεύουν και να τραγουδούν σε νοσοκομεία στο Ιράν για να ανταπεξέλθουν στην πίεση από την επιδημία του κορωνοϊού που εξαπλώνεται ταχύτατα στη χώρα.

Another dance video from the frontline of the fight against #Coronavirus in Iran. Every day a new video comes out and energizes and inspires people to keep fighting. pic.twitter.com/LlpOSlMTyG