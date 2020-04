Σάλος με την Ιβάνκα Τραμπ: Παραβίασε τα μέτρα για τον κορωνοϊό για να γιορτάσει το Πάσχα

Αψηφώντας τις κατευθυντήριες γραμμές για την καταπολέμηση του κορωνοϊού που εξέδωσε η διοίκηση του πατέρα της στις ΗΠΑ, η Ιβάνκα Τραμπ και ο σύζυγός της Τζάρεντ Κούσνερ ταξίδεψαν με τα παιδιά τους στο Νιου Τζέρσεϊ για να γιορτάσουν το Πάσχα.

Η είδηση έγινε γνωστή αρχικά από τους New York Times, που ανέφεραν ότι η κόρη του Ντόναλντ Τραμπ ταξίδεψε με τον σύζυγό της που κατέχει εξέχοντα ρόλο στις προσπάθειες της κυβέρνησης ενάντια στον κορωνοϊό στο Trump National Golf Club Bedminster, στο Νιού Τζέρσεϊ.

Το Νιου Τζέρσεϊ είναι μία από τις πολιτείες που πλήττονται περισσότερο από τον ιό, με περισσότερα από 71.000 κρούσματα και 3.156 θανάτους. Υπενθυμίζεται ότι οι ΗΠΑ είναι στο επίκεντρο του κορωνοϊού, ενώ σήμερα το πανεπιστήμιο Χόπκινς ανακοίνωσε 4.491 νέους θανάτους.

Ο Λευκός Οίκος επιβεβαίωσε σε δήλωση ότι η Τραμπ ταξίδεψε στο Νιου Τζέρσεϊ, και υπερασπίστηκε την ενέργεια αυτή λέγοντας ότι τηρεί κοινωνικές αποστάσεις και έμεινε σε μια «κλειστή εγκατάσταση που θεωρείται οικογενειακό σπίτι».

Η είδηση πάντως προκάλεσε κύμα αντιδράσεων και κριτικής στο πρόσωπο της κόρης του Αμερικανού προέδρου, κυρίως επειδή η Ιβάνκα Τραμπ είχε προβεί σε πλήθος δηλώσεων παροτρύνοντας τους πολίτες να παραμείνουν στο σπίτι και να ακολουθήσουν τα κυβερνητικά πρωτόκολλα τα οποία προτείνουν μετακινήσεις για απαραίτητες μόνο ανάγκες, όπως αγορά τροφίμων ή φαρμάκων.

Στα τέλη του περασμένου μήνα μάλιστα η Ιβάνκα Τραμπ δημοσίευσε ένα βίντεο στο Twitter ζητώντας από τους ακόλουθούς της να τηρούν κοινωνικές αποστάσεις προκειμένου να περιοριστεί η διασπορά του κορωνοϊού.

In these toughest of times, America shows her spirit and strength. This will end and we will emerge stronger than ever before.



In the meantime, social distancing saves lives! Please do your part. We are all in this together. 💛



