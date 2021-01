Κορωνοϊός -Ιαπωνία: Αυξήθηκαν κατά 16% οι αυτοκτονίες -Τι έδειξε η μελέτη για τα θύματα

Το ποσοστό αυτοκτονιών αυξήθηκε στην Ιαπωνία κατά το δεύτερο κύμα της πανδημίας του κορωνοϊού.

Ερευνα ψυχολογία και κορωνοϊός

Κυρίως μεταξύ των γυναικών και των παιδιών, παρά το γεγονός ότι μειώθηκε στο πρώτο κύμα, όταν η κυβέρνηση προσέφερε γενναιόδωρα επιδόματα στους ανθρώπους, σύμφωνα με τα αποτελέσματα έρευνας.

Κατά την περίοδο Ιουλίου-Οκτωβρίου οι αυτοκτονίες αυξήθηκαν κατά 16% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2019, καταγράφοντας μια δραματική αντιστροφή της μείωσης κατά 14% που είχε καταγραφεί την περίοδο Φεβρουαρίου-Ιουνίου, σύμφωνα με έρευνα του πανεπιστημίου Hong Kong University of Science and Technology και του ινστιτούτου Tokyo Metropolitan Institute of Gerontology.

«Αντίθετα με ό,τι συμβαίνει σε ομαλές οικονομικές συνθήκες, η πανδημία αυτή επηρεάζει δυσανάλογα την ψυχολογική υγεία των παιδιών, των εφήβων και των γυναικών [ιδιαίτερα των συζύγων]» ανέφερε η έρευνα που δημοσιεύτηκε την Παρασκευή στο επιστημονικό περιοδικό Nature Human Behaviour.