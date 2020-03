Κορωνοϊός: Η Τουρκία επιβεβαίωσε το πρώτο κρούσμα- Τούρκος πολίτης που ταξίδεψε στην Ευρώπη

Ο υπουργός Υγείας της Τουρκίας, Φαχρεντίν Κότζα, επιβεβαίωσε το πρώτο κρούσμα του κορωνοϊού στην Τουρκία.

Ο Κότζα, έκανε δηλώσεις πριν από λίγο στα ΜΜΕ της χώρας, λέγοντας πως ένας άνδρας, τουρκικής καταγωγής, ο οποίος φέρεται να ταξίδεψε στην Ευρώπη. Αυτό είναι το πρώτο κρούσμα που επιβεβαιώνει η κυβέρνηση της Τουρκίας, η οποία έχει δεχτεί σκληρή κριτική για το γεγονός ότι όλο αυτό το διάστημα που έχει εξαπλωθεί η επιδημία, δεν είχε κάνει καμία αναφορά για κρούσματα, σε μια περιοχή μάλιστα, όπου όλες οι χώρες γύρω της, αντιμετωπίζουν πολλά κρούσματα, αλλά και θανάτους, όπως στο Ιράν. Ο ασθενής, όπως τόνισε ο Κότζα, παρακολουθείτε, όπως και η οικογένειά του. Θα μείνει σε καραντίνα για δύο εβδομάδες.

