Κορωνοϊός: Φωτογραφία σοκ -Νεκροί από το ιό στη Νέα Υόρκη, σε σάκους, σε φορτηγό ψυγείο

Μια ανατριχιαστική φωτογραφία ενός φορτηγού ψυγείο, που μετατράπηκε σε αυτοσχέδιο νεκροτομείο για θύματα του νέου κορωνοϊού, ανάρτησε νοσηλευτής νοσοκομείου της Νέας Υόρκης.

Mε την Covid-19 να έχει θερίσει μέχρι στιγμής πάνω από χίλιες ζωές στη Νέα Υόρκη και το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό που βρίσκεται στην εμπροσθοφυλακή να ζει καθημερινά με την αγωνία της μόλυνσης από τον φονικό κορωνοϊό, ο νοσηλευτής, που ζήτησε να μην κατονομαστεί, αποκάλυψε στο Buzzfeed News ότι τράβηξε τη φωτογραφία την ώρα που τέλειωνε η βάρδια του στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

«Την τράβηξα για να τη δείξω στον κόσμο. Είναι η φρικτή πραγματικότητα αυτού που αντιμετωπίζουμε και εκεί όπου έχουν καταλήξει ήδη κάποιοι από μας», είπε. Η φωτογραφία δείχνει ένα φορτηγό-ψυγείο παρκαρισμένο στο χώρο των ασθενοφόρων του νοσοκομείου γεμάτο με τις σορούς ανθρώπων που νόσησαν από τον κορωνοϊό, σύμφωνα με τον νοσηλευτή.

Harrowing imagine from the inside of a truck in New York City. All victims of the coronavirus. Image taken by a local nurse and shared by @MiriamElder at Buzzfeed. pic.twitter.com/tosdm86syY