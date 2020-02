Κορωνοϊός: Ο φολιδωτός μυρμηγκοφάγος πιθανότατα το ζώο που τον «έσπειρε» -Τι υποστηρίζουν Κινέζοι ερευνητές

Ο φολιδωτός μυρμηγκοφάγος είναι πιθανότατα το ζώο που «έσπειρε» τον κορωνοϊό, σύμφωνα με Κινέζους ερευνητές.



Πιο συγκεκριμένα, Κινέζοι ερευνητές ανακοίνωσαν ότι ο φολιδωτός μυρμηγκοφάγος, γνωστός και ως «παγκολίνος», είναι πιθανόν ο ξενιστής του νέου κινεζικού ιού 2019-nCoV (κορωνοϊός) που ευθύνεται για τον θάνατο περισσοτέρων από 630 ανθρώπων στην Κίνα.

Ο φολιδωτός μυρμηγκοφάγος πρόκειται για ένα θηλαστικό που κινδυνεύει με εξαφάνιση, διακινείται παράνομα και είναι περιζήτητο για το κρέας και τις φολίδες του.

BREAKING: A type of anteater called a #pangolin may be the source of the #coronavirus - according to some researchers in China. This is a developing story. #ncov2019 pic.twitter.com/1ixrZw7ZSP