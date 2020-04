Κορωνοϊός – Financial Times: Ως 60% περισσότεροι οι θάνατοι από τον ιό σε σχέση με τα επίσημα νούμερα

Δημοσίευμα των Financial Times εκτιμά πως οι θάνατοι από τον κορωνοϊό ενδέχεται να είναι ακόμη και 60% περισσότεροι από αυτούς που αναφέρονται επίσημα από όλες τις χώρες του πλανήτη!

Το δημοσίευμα κοιτάζοντας τα στατιστικά στην θνησιμότητα από 14 χώρες, εκτιμά πως υπάρχουν σχεδόν διπλάσιοι θάνατοι από αυτούς που έχουν ανακοινωθεί. Με βάση τα στοιχεία από αυτές τις χώρες, εικάζουν πως τα θύματα του κορωνοϊού σε όλο τον πλανήτη ως τώρα, ενδέχεται να φτάνουν περίπου στις 318.000, σε σχέση με τα 206.753 θύματα που έχουν καταγραφεί!

Το δημοσίευμα έκανε μία σύγκριση των θανάτων του Μαρτίου και του Απριλίου, σε σχέση με αντίστοιχες περιόδους από το 2015 ως και το 2019. Με βάση αυτά τα στοιχεία, τονίζει πως φέτος οι θάνατοι είναι περισσότεροι κατά 122.000 (αφορούν θανάτους από κάθε πιθανή αιτία), σε σχέση με τον μέσο όρο στις 14 χώρες που έγινε η έρευνα, ποσοστό αυξημένο κατά 50% περίπου, σε σχέση με τον μέσο όρο των περιόδων που σύγκριναν.

Στην έρευνα ελέγχθηκαν χώρες της Ευρώπης κυρίως, όπως η Αυστρία, η Δανία, το Βέλγιο, η Αγγλία, η Γαλλία η Ιταλία, η Ολλανδία, η Ισπανία και η Σουηδία μεταξύ άλλων. Οπως αποδείχθηκε από την έρευνα των FT, σε όλες τις χώρες πλην της Δανίας, οι επιπλέον θάνατοι ξεπερνούν κατά πολύ τα επίσημα στοιχεία για τις απώλειες εξαιτίας του κορωνοϊού. Οπως δείχνουν τα σχεδιαγράμματα των FT, το ποσοστό των θανάτων ανεβαίνει κατά πολύ στο Βέλγιο (60%) και την Ισπανία (51%), ενώ λίγο πιο χαμηλά είναι τα ποσοστά στην Ολλανδία (42%). Στην Δανία, το ποσοστό είναι μόλις στο 5%.

Στην Βρετανία την ίδια ώρα, οι ανθρώπινες απώλειες ήταν οι περισσότερες την εβδομάδα που τελείωσε στις 10 Απριλίου, για τον αιώνα που διανύουμε. Υπολογίζεται πως ο αριθμός των θυμάτων ήταν μεγαλύτερος κατά 76%. Παράλληλα, ήταν 58% μεγαλύτερος από τον επίσημο αριθμό νεκρών από την πανδημία. H FT μάλιστα είχε κάνει εκτιμήσεις για διπλάσιους θανάτους σε σχέση με τα επίσημα στοιχεία.

Ο Ντέιβιντ Σπίγκελχαλτερ, καθηγητής στο πανεπιστήμιο του Κέιμπριτζ, αναφέρει πως οι καταμετρήσεις στη Βρετανία ήταν πολύ χαμηλότερες επειδή υπολόγιζαν μόνο τους νοσοκομειακούς θανάτους. «Η μόνη αμερόληπτη σύγκριση που μπορεί κάποιος να κάνει μεταξύ διαφορετικών κρατών είναι με το να κοιτάξει όλους τους θανάτους. Υπάρχουν τόσο πολλές ερωτήσεις για την άνοδο των θυμάτων που δεν αναφέρεται ο κορωνοϊός στα πιστοποιητικά θανάτου, κι όμως αισθανόμαστε ότι είναι μοιραία συνδεδεμένοι με την πανδημία», ανέφερε.

Ανάμεσα στα παραδείγματα του δημοσιεύματος είναι και η περιοχή της Λομβαρδίας, που χτυπήθηκε περισσότερο από κάθε άλλη στην Ευρώπη, από τον κορωνοϊό. Υπολογίζεται πως πάνω από 13.000 άνθρωποι πέθαναν το διάστημα της πανδημίας, ποσοστό 155% μεγαλύτερο από τον ιστορικό μέσο όρο στην περιοχή. Ο επίσημος αριθμός θανάτων από τον κορωνοϊό, είναι 4.348. Στο Μπέργκαμο, υπολογίζεται πως ο αριθμός των θανάτων είναι αυξημένος κατά 463% σε σχέση με τον ιστορικό μέσο όρο.

Ασύλληπτα μεγάλα είναι τα ποσοστά θανάτων και σε Νέα Υόρκη και Μαδρίτη, καθώς στη Ν. Υόρκη παρατηρείται αύξηση 299% και στην Μαδρίτη 161% σε σχέση με τους μέσους όρους, ενώ στα 350% φτάνει το ποσοστό στην επαρχία Γκουάιας του Εκουαδόρ.

