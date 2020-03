Κορωνοϊός: Έξι νεκροί από την κατάρρευση ξενοδοχείου στην Κίνα [βίντεο]

Τουλάχιστον έξι άνθρωποι έχασαν από την κατάρρευση του πενταώροφου ξενοδοχείου Xinjia στην πόλη Κουανγκτσόου (πρώην Καντόνα) της επαρχίας Φουτζιάν στην Κίνα, το οποίο χρησιμοποιούνταν για καραντίνα λόγω του κορωνοϊού

Όπως ανακοίνωσε το κινεζικό υπουργείο αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών, από τους 71 ανθρώπους που βρίσκονταν μέσα στο ξενοδοχείο τη στιγμή της κατάρρευσης, 42 απομακρύνθηκαν από τα συντρίμμια, εκ των οποίων τέσσερις νεκροί και πέντε σε σοβαρή κατάσταση, ανέφερε το υπουργείο.

#BREAKING: A hotel building collapsed in Quanzhou, SE China's Fujian at around 7 pm Saturday, trapping an unknown number of people under it. So far 16 people have been rescued. Rescue work remains underway. pic.twitter.com/rK7tEagQvV