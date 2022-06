Κορωνοϊός-αποκάλυψη: «Διέρρευσε από εργαστήριο της Ουχάν» πιστεύει ο επικεφαλής του ΠΟΥ - iefimerida.gr

Ο κορωνοϊός «διέρρευσε» μετά από «καταστροφικό ατύχημα» το 2019 από εργαστήριο της Ουχάν, πιστεύει off the record ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, σύμφωνα με ανώτερη πηγή της βρετανικής κυβέρνησης που επικαλείται η Mail on Sunday.

Και μπορεί ο ΠΟΥ να επιμένει δημοσίως ότι όλα τα σενάρια αναφορικά με την προέλευση του νέου κορωνοϊού παραμένουν ανοικτά, αλλά όπως λέει η πηγή στη βρετανική εφημερίδα, ο Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγεσούς εκμυστηρεύτηκε πρόσφατα σε ανώτερο Ευρωπαίο πολιτικό, ότι η πιθανότερη εξήγηση είναι εκείνη ενός καταστροφικού ατυχήματος σε εργαστήριο στην Ουχάν, όπου πρωτοεντοπίστηκε ο SARS-CoV-2 στα τέλη του 2019.

Η βρετανική εφημερίδα υπενθυμίζει τις ανησυχίες δυτικών μυστικών υπηρεσιών για το Ινστιτούτο Ιολογίας της Ουχάν, όπου οι επιστήμονες έκαναν πειράματα με κορωνοϊούς, δείγματα των οποίων είχαν ληφθεί από νυχτερίδες που ζούσαν σε σπηλιές σε απόσταση σχεδόν 1.600 χλμ, από την κινεζική μεγαλούπολη. Ο ΠΟΥ είχε δεχθεί αρχικά επικρίσεις για τη χαλαρή στάση του έναντι της Κίνας αναφορικά με την πανδημία καθώς και την προθυμία του να αποδεχθεί τις αιτιάσεις του Πεκίνου ότι τα περί διαρροής του κορωνοϊού από εργαστήριο ήταν απλώς μια «θεωρία συνωμοσίας».

Ο ΠΟΥ υιοθετεί πιο ουδέτερη στάση αναφορικά με την προέλευση του κορωνοϊού

Ωστόσο, ελλείψει πειστικών αποδείξεων περί ζωονοτικής μετάδοσης του κορωνοϊού – δηλαδή μεταπήδησής του από ζώα σε άνθρωπο – ο ΠΟΥ υιοθετεί τώρα πιο ουδέτερη στάση δημοσίως. Ο επικεφαλής του ενημέρωσε τα κράτη μέλη αναφορικά με την πανδημία αυτόν τον μήνα και παραδέχθηκε ότι «δεν έχουμε ακόμη τις απαντήσεις ως προς το από που προήλθε και πώς εισήλθε στον ανθρώπινο πληθυσμό.

Η κατανόηση της προέλευσης του κορωνοϊού είναι πολύ σημαντική επιστημονικά για την πρόληψη μελλοντικών επιδημιών και πανδημιών. Αλλά από ηθικής άποψης το οφείλουμε και σε όλους εκείνους υπέφεραν και πέθαναν και στις οικογένειές τους. Όσο περισσότερο διαρκεί [η έρευνα] τόσο δυσκολότερη γίνεται. Πρέπει να την επιταχύνουμε και να δράσουμε επειγόντως.

Όλες οι υποθέσεις πρέπει να παραμείνουν στο τραπέζι μέχρις ότου έχουμε αποδείξεις που θα μας επιτρέψουν να αποκλείσουμε ορισμένες από αυτές τις υποθέσεις (…) Ο μόνος τρόπος που μπορεί αυτό το επιστημονικό έργο να προχωρήσει επιτυχώς είναι με την πλήρη συνεργασία όλων των χωρών, περιλαμβανομένης της Κίνας, όπου αναφέρθηκαν τα πρώτα κρούσματα του SARS-CoV-2», είπε.

Σε εξέλιξη νέα έρευνα για την προέλευση του κορωνοϊού

Η αρχική έρευνα για την πανδημία από τον ΠΟΥ, στην οποία αντιστάθηκε σθεναρά η Κίνα, οδήγησε σε μια έκθεση που συμπέρανε ότι ο νέος κορωνοϊός πιθανώς πέρασε στους ανθρώπους από μια νυχτερίδα μέσω άλλου ζώου, που δεν προσδιορίστηκε. Αλλά μετά τις σφοδρές επικρίσεις από 14 χώρες, μεταξύ των οποίων οι ΗΠΑ, η Βρετανία και η Αυστραλία, για το πόρισμα, ο επικεφαλής του ΠΟΥ παραδέχθηκε τις ελλείψεις στην έρευνα και διέταξε νέα.

Αν και η βρετανική κυβέρνηση τήρησε επιφυλακτική στάση ως προς τον καταλογισμό ευθυνών για τη διασπορά του κορωνοϊού, οι αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες έβαλαν το Ινστιτούτο Ιολογίας της Ουχάν στο επίκεντρο των αναλύσεών τους. Ο πρώην ΥΠ ΕΞ των ΗΠΑ, Μάικ Πομπέο, υποστήριξε ότι εργαζόμενοι στο εν λόγω ινστιτούτο είχαν νοσήσει με συμπτώματα παρόμοια με εκείνα της Covid-19 το φθινόπωρο του 2019, εβδομάδες προτού σημάνει συναγερμός για τη νέα μυστηριώδη τότε πνευμονία και είπε ότι οι επιστήμονες πειραματίζονταν στο πλαίσιο στρατιωτικών πρότζεκτ με κορωνοϊό από νυχτερίδα, παρόμοιο με εκείνον που προκαλεί την Covid-19. Εκπρόσωπος του ΠΟΥ δήλωσε πάντως ότι «ο δρ Τέντρος έχει τονίσει επανειλημμένα ότι όλες οι υποθέσεις παραμένουν στο τραπέζι καθώς οι επιστήμονες συνεχίζουν την έρευνά τους».

