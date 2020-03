Koρωνοϊός: Ένας μικρός οδηγός για τις αλήθειες και τα ψέματα που κυκλοφορούν

Οι συνέπειες της πανδημίας του νέου φονικού κορωνοϊού γίνονται αισθητές στην Ελλάδα κι ολόκληρο τον πλανήτη.

Σχολεία κλειστά, αεροδρόμια έρημα, άδειες μεγαλουπόλεις, μια οικονομία που τρεκλίζει. Το έδαφος είναι γόνιμο για την εξάπλωση φημών για «θαυματουργές θεραπείες» και ψευδών πληροφοριών για τις συνέπειες του νέου κορωνοϊού, με τη γαλλική εφημερίδα Le Monde να επιχειρεί να ξεδιαλύνει το ψέμα από την αλήθεια μ’ έναν μικρό οδηγό χρήσιμων συμβουλών.

H ιός μεταδίδεται από σταγονίδια (φτάρνισμα, βήχας). Οι υγειονομικές Αρχές συνιστούν τη χρήση μασκών και γαντιών για τον περιορισμό της εξάπλωσής του:

Οι ψεύτικες συμβουλές, που δεν πρέπει να ακολουθούμε:

Οι παγκόσμιες συνέπειες της πανδημίας είναι πολλές και είναι δύσκολο να τις παρακολουθήσει κανείς λόγω του καταιγισμού των πληροφοριών. Συνίσταται, ωστόσο, το κοινό να παρακολουθεί τις συστάσεις των αρμόδιων υγειονομικών Αρχών και κυβερνητικών υπηρεσιών από τους ιστότοπους των κρατικών φορέων

Ψευδείς πληροφορίες που κυκλοφορούν για το θέμα:

