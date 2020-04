Κορωνοϊός: Τεράστια δωρεά του ιδρυτή του Twitter για την καταπολέμηση του ιού

Μία τρομερή δωρεά κάνει ο ιδρυτής του Twitter, Τζακ Ντόρσεϊ, για την καταπολέμηση του κορωνοϊού.

Οπως ανακοίνωσε από τον προσωπικό του λογαριασμό στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης, θα βάλει το ποσό του 1 δις (28% της περιουσίας του) σε εταιρία, όπου μεγάλο μέρος των κεφαλαίων θα καταλήξουν στην προσπάθεια που γίνεται για να αντιμετωπιστεί η πανδημία. Ο Ντόρσεϊ δεν διευκρίνισε ωστόσο πόσα από τα χρήματα θα προοριζόταν γι' αυτόν τον σκοπό.

I’m moving $1B of my Square equity (~28% of my wealth) to #startsmall LLC to fund global COVID-19 relief. After we disarm this pandemic, the focus will shift to girl’s health and education, and UBI. It will operate transparently, all flows tracked here: https://t.co/hVkUczDQmz

Ωστόσο, ακόμη και το 10% να πάει σε αυτόν τον σκοπό, το ποσό είναι 100 εκ. δολάρια, νούμερο ασφαλώς υπέρογκο ως δωρεά από έναν επιχειρηματία.

«Γιατί τώρα; Γιατί οι ανάγκες είναι όλο και πιο επείγουσες και θέλω να δω τον αντίκτυπο που θα έχει στη ζωή μου. Ελπίζω ότι αυτό θα εμπνεύσει κι άλλους να κάνουν κάτι παρόμοιο. Η ζωή είναι πολύ μικρή, οπότε ας κάνουμε ό, τι μπορούμε σήμερα για να βοηθήσουμε τους ανθρώπους τώρα», ανέφερε ο Ντόρσεϊ.

Why now? The needs are increasingly urgent, and I want to see the impact in my lifetime. I hope this inspires others to do something similar. Life is too short, so let’s do everything we can today to help people now. ✌🏼