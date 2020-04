Συναγερμός στη Βρετανία: Αυξάνονται τα παιδιά σε ΜΕΘ με νέο σύνδρομο που σχετίζεται με τον κορωνοϊό

Οι γιατροί του NHS στη Βρετανία έλαβαν μία επείγουσα ειδοποίηση σχετικά με μία απότομη αύξηση του αριθμού των παιδιών που εισάγονται σε μονάδες εντατικής θεραπείας με μία κατάσταση η οποία σχετίζεται με τον κορωνοϊό.

Ειδικότερα, η προειδοποίηση που εστάλη προς του γιατρούς αναφέρει: «Υπάρχει αυξανόμενη ανησυχία ότι ένα φλεγμονώδες σύνδρομο που σχετίζεται (με την Covid-19) εμφανίζεται στα παιδιά στο Ηνωμένο Βασίλειο. Τις τελευταίες τελευταίες τρεις εβδομάδες υπήρξε μια εμφανής αύξηση του αριθμού παιδιών όλων των ηλικιών που παρουσιάζουν μία φλεγμονώδη κατάσταση πολλαπλών συστημάτων που απαιτεί εντατική φροντίδα σε όλο το Λονδίνο και επίσης σε άλλες περιοχές του Ηνωμένου Βασιλείου».

Υπενθυμίζεται ότι τα παιδιά δεν πιστεύεται ότι επηρεάζονται άσχημα από την ασθένεια Covid-19 που προκαλεί ο νέος κορωνοϊός, ενώ πολύ λίγοι νέοι έχουν πεθάνει σε όλο τον κόσμο από την έναρξη της πανδημίας τον Δεκέμβριο.

Σύμφωνα με την Daily Mail τα παιδιά στα οποία παρατηρείται το νέο σύνδρομο συχνά υποφέρουν από πόνο στο στομάχι και «γαστρεντερικά συμπτώματα» που μπορεί να περιλαμβάνουν εμετό και διάρροια.

Οι γιατροί συνέκριναν τη μυστηριώδη κατάσταση με το σύνδρομο τοξικού σοκ και τη νόσο Kawasaki που, σε συνδυασμό, προκαλούν επιβλαβές εσωτερικό πρήξιμο, πυρετό και αναπνευστικά προβλήματα - όλα τα χαρακτηριστικά σημάδια της COVID-19. Ωστόσο μερικά από τα παιδιά που παρουσιάζουν την ασθένεια έχουν βγει αρνητικά στον κορωνοϊό, γεγονός που περιπλέκει περαιτέρω τη διάγνωση. Μέχρι στιγμής δεν είναι σαφές πόσα παιδιά έχουν διαγνωστεί με την ασθένεια, ούτε εάν έχουν πεθάνει λόγω αυτής. Ωστόσο πιστεύεται ότι έχει επηρεαστεί μόνο ένας μικρός αριθμός ασθενών μέχρι στιγμής, αναφέρει η Health Service Journal.

«Οι περιπτώσεις έχουν κοινά αλληλεπικαλυπτόμενα χαρακτηριστικά του συνδρόμου τοξικού σοκ και της άτυπης νόσου Kawasaki με παραμέτρους αίματος που συνάδουν με σοβαρή COVID-19 στα παιδιά», ανέφερε η ειδοποίηση η οποία προτρέπει τος γιατρούς να αναφέρουν ως «επείγοντα» παιδιά με συμπτώματα όπως το κοιλιακό άλγος.

*Urgent alert*



Rising no of cases presenting to #PedsICU with multi-system hyperinflammatory state, overlapping features of toxic shock syndrome & atypical Kawasaki disease, bloods consistent with severe #COVID19 - seen in both #SARSCoV2 PCR +ve AND -ve



Please share widely pic.twitter.com/Bj6YHLJ8zi