Κορωνοϊός: Και ο σερ Άντονι Χόπκινς μένει σπίτι -Ανέβασε βίντεο που παίζει μουσική στη γάτα του και έγινε viral

O σερ Αντονι Χόπκινς βρίσκεται σε καραντίνα στο σπίτι του, λόγω κορωνοϊού και μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του φίλους ένα τρυφερό βίντεο.

Ο δημοφιλής ηθοποιός, ο οποίος είναι και εξαιρετικός συνθέτης, ανάρτησε στον προσωπικό του λογαριασμό ένα βίντεο, το οποίο τον δείχνει να παίζει μουσική στην αγαπημένη του γάτα και έγραψε: Ο Niblo φροντίζει να παραμένω μένω υγιής και σε αντάλλαγμα απαιτεί να τον ψυχαγωγώ... Γάτες...

Niblo is making sure I stay healthy and demands I entertain him in exchange... cats 🤷🏼‍♂️ pic.twitter.com/5HgrdS2P9t