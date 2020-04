Κορωνοϊός: Βίντεο δείχνει πώς μας προστατεύουν τα 2 μέτρα απόσταση

Γράφημα των New York Times που δείχνει πόσο σημαντικό είναι να τηρούμε τις κοινωνικές αποστάσεις για την αποφυγή της διασποράς του κορωνοϊού δημοσίευσε στον λογαριασμό του στο facebook ο καθηγητής Ηλίας Μόσιαλος.



Στο βίντεο-προσομοίωση, που δημιουργήθηκε χρησιμοποιώντας ερευνητικά δεδομένα από το Ινστιτούτο Τεχνολογίας του Κιότο και το οποίο δημοσιεύουν οι NYT, φαίνεται τι μπορεί να συμβεί όταν κάποιος βήχει σε έναν εσωτερικό χώρο. Ο βήχας παράγει αναπνευστικά σταγονίδια διαφόρων μεγεθών, από τα οποία τα μεγαλύτερα πέφτουν στο πάτωμα ή χωρίζονται σε μικρότερα.

Η προσομοίωση που δημοσιεύουν οι ΝΥΤ δείχνει την εξάπλωση τους σε διάρκεια ενός λεπτού, μέσα σε ένα δωμάτιο περίπου 55 τετραγωνικών μέτρων.

Τα αμερικανικά Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων υποστηρίζουν ότι η απόσταση 2 μέτρων μπορεί να βοηθήσει τους ανθρώπους να έρθουν σε επαφή με αυτά τα σταγονίδια και να μειώσουν τον κίνδυνο μόλυνσης.

Αλλά όπως υποδηλώνει η προσομοίωση, και οι επιστήμονες υποστήριξαν, τα σταγονίδια μπορούν να ταξιδεύουν περισσότερο από δύο μέτρα, ενώ τα μικρά σταγονίδια που είναι γνωστά ως αερολύματα μπορούν να παραμείνουν αιωρούμενα ή να ταξιδέψουν στον αέρα πριν τελικά πέσουν σε επιφάνειες. Έτσι θα μπορούσαν να διασκορπιστούν τα επόμενα 20 λεπτά.

«Δεν είναι,"είναι δύο μέτρα, όλα έχουν πέσει και δεν υπάρχει τίποτα”», δήλωσε ο Donald K. Milton, από τη Σχολή Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου του Μέριλαντ.

