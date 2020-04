Κορωνοϊός-Ιταλία: 92χρονος βάφει τα μαλλιά της γυναίκας του και γίνεται viral [εικόνα]

View this post on Instagram

Quest'uomo di 92 anni si prende cura di sua moglie durante la quarantena 👩‍❤️‍👨 Restare a casa significa prendersi cura di noi stessi e di chi ci sta intorno. Il gesto di questo marito è stato fotografato dal nipote mentre si trasforma in parrucchiere: "Mi preoccupo che sia ben curata, come sempre" . . . [ 📷 Yael Shapira Avraham ‎#IlMessaggero]