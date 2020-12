«Είμαι 23 ετών κι έπαθα εγκεφαλικό λόγω του κορωνοϊού» - Η δραματική προειδοποίηση ενός νεαρού από την Αριζόνα

Viral έγινε η ιστορία ενός νεαρού από την Αριζόνα, που μολύνθηκε από το νέο κορωνοϊό κι έπαθε στη συνέχεια ένα μίνι εγκεφαλικό επεισόδιο λόγω της Covid-19.

O Ράιλι Μπέρενς διαγνώστηκε θετικός στον κορωνοϊό στα τέλη Νοεμβρίου, ένα 24ωρο πριν ταξιδέψει στο πατρικό του για να βρεθεί με τους γονείς του ανήμερα της Γιορτής των Ευχαριστιών. Τα πρώτα συμπτώματα ήταν ένας πονοκέφαλος, που εξελίχθηκε σε πόνο στο στήθος με αποτέλεσμα να του κόβεται η ανάσα όποτε προσπαθούσε να κάνει μια φυσιολογική δραστηριότητα. Λίγο αργότερα ο 23χρονος άρχισε να αισθάνεται μια ασυνήθιστη αδυναμία σ’ ολόκληρη την αριστερή πλευρά του σώματός του. «Μου γλιστρούσαν τα πιάτα από τα χέρια την ώρα που τα έπλενα, η όραση στο αριστερό μου μάτι έγινε θολή», λέει.

Το Σάββατο, 28 Νοεμβρίου, ο φοιτητής του Πανεπιστημίου του Χάρβαρντ διακομίστηκε στο νοσοκομείο του Τέμπε της Αριζόνα, όπου τα πράγματα ξεκαθάρισαν: είχε υποστεί ένα παροδικό ισχαιμικό εγκεφαλικό λόγω της μόλυνσής του από τον κορωνοϊό. «Έβαλα τον γιατρό να επαναλάβει τη διάγνωση», λέει με την απορία ζωγραφισμένη ακόμη στο πρόσωπό του. «Μου τα ξαναείπε και σκέφτηκα: “δεν είναι δυνατόν. Όχι εγώ. Είμαι 23 ετών. Είμαι αθλητής. Πώς γίνεται να βρίσκομαι στο κρεβάτι του νοσοκομείου;”».

O νέος κορωνοϊός συνήθως χτυπά τους πνεύμονες, αλλά πληθαίνουν οι ενδείξεις για τις επιπτώσεις του και σε ένα άλλο όργανο: τον εγκέφαλο. Τα πρώτα προειδοποιητικά σήματα εξέπεμψε μια έρευνα τον περασμένο Απρίλιο στις ΗΠΑ. Οι γιατροί επεσήμαναν ότι ο SARS-CoV-2 μπορεί να προκαλέσει εγκεφαλικά επεισόδια σε νεαρά, κατά τα άλλα ασυμπτωματικά, άτομα. Οι επιστήμονες θεωρούν ότι η Covid-19 μπορεί να προκαλέσει ασυνήθιστη πήξη του αίματος, πιθανή συνέπεια της οποίας είναι τα εγκεφαλικά επεισόδια.

Καναδοί ερευνητές ανέφεραν σε μελέτη τον περασμένο Σεπτέμβριο ότι το εγκεφαλικό επεισόδιο ήταν το πρώτο σύμπτωμα της νόσου σε ασυμπτωματικούς ασθενείς κάτω των 50 ετών. Το παροδικό ισχαιμικό εγκεφαλικό που υπέστη ο 23χρονος από την Αριζόνα συνήθως δεν προκαλεί μόνιμη βλάβη στον εγκέφαλο, αλλά ειδικοί ανησυχούν για τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις της Covid-19 στη νευρολογική λειτουργία των ασθενών. Δεν είναι σαφές σε τι ποσοστό κινδυνεύουν όσοι μολύνθηκαν από τον κορωνοϊό να πάθουν εγκεφαλικό, αλλά οι απαντήσεις που έλαβε ο Μπέρενς στο Twitter πιστεύει ότι μπορούν να ρίξουν κάποιο φως: «Υπάρχουν άνθρωποι που μου λένε, “κι εγώ είχα ένα [εγκεφαλικό] πριν από τρεις μήνες στα 24” ή “είχα ένα πριν από πέντε μήνες στα 32” ή “η 19χρονη κόρη μου έπαθε εγκεφαλικό την περασμένη εβδομάδα”», λέει. «Δεν είμαι γιατρός ή κάτι τέτοιο, αλλά αυτές οι απαντήσεις δείχνουν ότι υπάρχουν πολλοί νέοι άνθρωποι με ανάλογες εμπειρίες»

Στατιστικά στοιχεία δείχνουν ότι οι νέοι διατρέχουν λιγότερες πιθανότητες να νοσήσουν σοβαρά και να χάσουν τη μάχη με τον κορωνοϊό, αλλά δεν είναι απρόσβλητοι. Στη διάρκεια του καλοκαιριού η μεγάλη πλειονότητα των νέων κρουσμάτων στις ΗΠΑ αφορούσε σε νεαρούς ενήλικες, πολλοί εκ των οποίων μολύνθηκαν από τον SARS-CoV-2 κατά τις επισκέψεις τους σε μπαρ, ρεστοράν, τη συμμετοχή τους σε πάρτι σε κλειστούς χώρους ή επειδή αγνόησαν τις οδηγίες των Αρχών. Ο Μπέρενς λέει ότι ήταν «εξαιρετικά προσεκτικός», αγοράζοντας τρόφιμα από το Διαδίκτυο, περιορίζοντας τις εξόδους από το σπίτι του, αλλά θεωρεί ότι οι συνομήλικοί του δεν είναι σε τόσο μεγάλη επαγρύπνηση.

Riley Behrens, a 23-year-old rugby player, suffered a ministroke stemming from Covid-19 complications.



“I thought if I get sick, if I test positive, I'm just going to have a little bit of trouble but I'll be OK. And I was not OK.” https://t.co/w5TLuuDe9N pic.twitter.com/spNxJdABlt