Κορωνοϊός: Ενας 103χρονος από το Πακιστάν έγινε από τους μακροβιότερους που νίκησαν τον ιό

Ένας άνδρας 103 ετών στο Πακιστάν ανάρρωσε από τον κορωνοϊό και έγινε ένας από τους μακροβιότερους ανθρώπους στον κόσμο που επέζησαν από την νόσο, νικώντας τις πιθανότητες σε μια χώρα με αδύναμο σύστημα Υγείας, ανέφεραν οι συγγενείς και οι γιατροί του.

Ο Αζίζ Αμπντούλ Αλίμ, κάτοικος ενός χωριού στην ορεινή βόρεια περιοχή Σιτράλ, πήρε εξιτήριο την περασμένη εβδομάδα από ένα ιατρικό κέντρο αντιμετώπισης εκτάκτων περιστατικών αφού είχε διαγνωστεί με κορωνοϊό στις αρχές Ιουλίου.

Aziz Abdul Alim(103years) has defeated COVID-19 and sent home from a private emergency response center in Booni Upper #Chitral. He was tested Positive on 1st July.#coronavirus #COVID19 #Pakistan pic.twitter.com/SyEQ9uGc1x