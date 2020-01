Κοροναϊός: Οι κάτοικοι της Ουχάν συγκλονίζουν -Σπάνε την καραντίνα τραγουδώντας στα μπαλκόνια [βίντεο]

Οι κάτοικοι της Ουχάν στην κεντρική Κίνα, η πόλη των 11 εκατ. κατοίκων από όπου ξεπήδησε ο φονικός κοροναϊός, προσπαθούν να κρατηθούν όρθιοι λόγω της καραντίνας στην οποία βρίσκονται.

Ερασιτεχνικά βίντεο αποτυπώνουν την συγκλονιστική τους θέληση: Βγαίνουν στα παράθυρα και στα μπαλκόνια τους τα βράδια και τραγουδούν, τον εθνικό τους ύμνο και φωνάζουν «μείνε δυνατή Ουχάν, θα τα καταφέρουμε».

Δείτε τα συγκλονιστικά βίντεο:

Wow. People in Wuhan are self-quarantined because of the #coronavirus outbreak.



But, despite the adversity, the people have found a way to support one another & show solidarity.



Here is video of residents chanting "Wuhan add oil" ("Whuhan, jiayou" 加油) out their windows. 🙏🏽 pic.twitter.com/ejX80WgAkl — Minh Ngo (@minhtngo) January 27, 2020

Videos circulating on WeChat and Weibo of people in #Wuhan shouting "Wuhan, add oil" out their windows and singing the Chinese national anthem together. A message going around asking ppl to do it together starting at 8pm. pic.twitter.com/U0xSINd5nW — Rachel Cheung (@rachel_cheung1) January 27, 2020

In Wuhan residents are shouting “武汉加油/Wuhan Jiayou” from their apartments. It translates as “Wuhan Be strong/You can do this”; this kind of solidarity is very heartwarming. pic.twitter.com/xfQKyflCPy — Thomas (@owishemwe) January 27, 2020

Από τη μια μέρα στην άλλη η Ουχάν έγινε πόλη-φάντασμα λόγω κοροναϊού

Ο κοροναϊός έχει μετατρέψει την Ουχάν των 11 εκατομμυρίων ψυχών σε πόλη-φάντασμα, από τη μια μέρα στην άλλη. Ενας δάσκαλος από την Ιρλανδία, που ζει στην πόλη ανήρτησε ένα βίντεο, για να δείξει την εφιαλτική καθημερινότητα.

Για να πάει στο σούπερ μάρκετ, αναγκάζεται να φορά δύο μάσκες στο πρόσωπό του, καπέλο, μακρυμάνικα ρούχα και γάντια αλλά και... γυαλιά κολύμβησης, ώστε να μην μείνει ακάλυπτο κανένα μέρος του σώματός του. Η ερημιά που επικρατεί στην πόλη είναι ενδεικτική του πανικού που έχει καταλάβει τους κατοίκους και τις αρχές της Ουχάν.

Δείτε το βίντεο:

81 νεκροί από τον κοροναϊό και 2.744 τα επιβεβαιωμένα κρούσματα

Μετά τον τελευταίο απολογισμό, τα θύματα έφτασαν τα 81, ενώ τουλάχιστον 2.744 είναι τα επιβεβαιωμένα κρούσματα στη χώρα, μετά τον εντοπισμό 769 νέων κρουσμάτων, όπως ανακοίνωσε τα ξημερώματα η κεντρική κυβέρνηση.



Η κατάσταση δείχνει να ξεφεύγει και είναι χαρακτηριστικό πως ο πρωθυπουργός της χώρας, Λι Κετσιάνγκ, επισκέφθηκε σήμερα την πόλη Ουχάν, επίκεντρο της επιδημίας πνευμονίας που προκαλεί νέος κοροναϊός, φορώντας μία μπλε ιατρική στολή, προκειμένου να συναντηθεί με ασθενείς και το ιατρικό προσωπικό των νοσοκομείων.

Διαπιστώθηκε ο πρώτος θάνατος που οφείλεται στον κοροναϊό στο Πεκίνο

Οι αρχές της πρωτεύουσας της Κίνας, του Πεκίνου, κατέγραψαν σήμερα τον πρώτο θάνατο που προέρχεται από την νέο κοροναϊό, μεταδίδει το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυo CCTV.

Ο 50χρονος ασθενής, που είχε επισκεφθεί στις 8 Ιανουαρίου την Ουχάν, όπου ξεκίνησε η επιδημία του κοροναϊού, επιβεβαιώθηκε ότι είχε νοσήσει από τον ιό την 22α Ιανουαρίου, αναφέρει το CCTV.

Εμφάνισε συμπτώματα όπως πυρετό, αφού επέστρεψε στο Πεκίνο επτά ημέρες αργότερα, ανακοίνωσε από την πλευρά της η Επιτροπή Υγείας της κινεζικής πρωτεύουσας.

Ο ΠΟΥ μιλά πλέον για υψηλό κίνδυνο μετάδοσης του κοροναϊού διεθνώς

O Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας διόρθωσε την εκτίμησή του για το μέγεθος της απειλής που συνδέεται με τον νέο κοροναϊό, χαρακτηρίζοντάς το «υψηλό» σε διεθνές επίπεδο και όχι «μέτριο».

«Η εκτίμηση του ΠΟΥ για την επικινδυνότητα του κοροναϊού δεν άλλαξε σε σχέση με την τελευταία εκτίμηση που έγινε στις 22 Ιανουαρίου: πολύ αυξημένος στην Κίνα, υψηλός περιφερειακά και υψηλός σε διεθνές επίπεδο» ήταν η ανακοίνωση του Οργανισμού το βράδυ της Κυριακής.

Ως σήμερα ωστόσο, ο ΠΟΥ χαρακτήριζε τον κίνδυνο μετάδοσης του κοροναϊού «ιδιαίτερα αυξημένο στην Κίνα, αυξημένο σε περιφερειακό επίπεδο (αναφερόμενο στις γύρω χώρες της Άπω Ανατολής) και μέτριο σε διεθνές επίπεδο». «Πρόκειται για ένα λάθος στον υπολογισμό, το οποίο και διορθώσαμε» εξήγησε ο εκπρόσωπος του ΠΟΥ από τη Γενεύη, σύμφωνα με το γαλλικό δίκτυο, BFMtv.