Απελπισία με τον κοροναϊό στην Κίνα: Φορούν μπουκάλια στο κεφάλι για να προφυλαχθούν από τον ιό [εικόνες]

Με τα κρούσματα του κοροναϊού να πληθαίνουν και ενώ η αγωνία είναι έκδηλη για την εξάπλωσή του, κάποιοι Κινέζοι βρίσκουν κάποιους πραγματικά ευφάνταστους τρόπους για να προστατευτούν, πάνω στην αγωνία αλλά και στην απελπισία τους.

Μάλιστα, η προσπάθεια κάποιων να προστατευτούν, ήταν τόσο περίεργη που δεν πέρασε απαρατήρητη και σύντομα έγινε viral στο Διαδίκτυο. Κάποιοι Κινέζοι, κυρίως σε αεροδρόμια όπως αναφέρει η Daily Mail επέλεξαν να φορέσουν πέρα από τις μάσκες μπουκάλες του νερού στο κεφάλι.

Οπως η παρακάτω Κινέζα τουρίστρια που εντοπίστηκε στο αεροδρόμιο του Βανκούβερ στον Καναδά, να φορά πλαστική μπουκάλα στα κεφάλι της.

Άλλοι προτίμησαν κάτι πιο ελαφρύ… Οικογένεια με ένα μικρό παιδί, κάλυψαν τα κεφάλια τους με πλαστικές σακούλες, προκειμένου να αποφύγουν τυχόν δυσάρεστα.

Οπως φαίνεται υπάρχει έντονος φόβος και προχωρούν σε μέτρα… απελπισίας, σε μια απέλπιδα προσπάθεια να προστατευθούν από τον κοροναϊό. Υπήρξαν και περιπτώσεις, όπως ενός άνδρα, που σε μια πτήση από τη Σαγκάη στο Περθ, πήρε μαζί του κράνος μηχανής, το οποίο φορούσε για να προστατευτεί.

Μία επιβάτης που ταξίδευε για Περθ, η Μαρίνα Γιαμπρίνα, είπε στην εφημερίδα Western Australian: «Οταν ταξίδεψα στη Σαγκάη δεν είδα κανέναν στο αεροδρόμιο χωρίς μάσκα. Δεν έχω κάτι ανάλογο ταξίδι. Ήταν πολύ τρομακτικό».

@yvrairport I thought I had seen it alll.. #coronavirus pic.twitter.com/Px07gjHvRs