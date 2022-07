Κονγκό: Εξακολουθεί να κρατείται ο δημοσιογράφος Σταύρος Νικόλαος Νιάρχος -Πιέζουν για την απελευθέρωσή του - iefimerida.gr

Η αγωνία κορυφώνεται για την κράτηση του Ελληνοαμερικανού δημοσιογράφου Σταύρου Νικολάου Νιάρχου στο Κονγκό.

Οι μυστικές υπηρεσίες (ANR) της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό συνέλαβαν τον 33χρονο Νιάρχο, εγγονό του εφοπλιστή Σταύρου Νιάρχου, γιο του Σπύρου Νιάρχου και της Δάφνης Γκίνες, «χρυσής» κληρονόμου της ομώνυμης ιρλανδέζικης ζυθοποιίας, μαζί με τον δημοσιογράφο Τζεφ Καζάντι, της εφημερίδας «Leader», στο ξενοδοχείο Ουαγκαντούγκου τού Λουμπούμπασι, την περασμένη Τετάρτη, ενώ έπαιρναν συνέντευξη από παράγοντες που εμπλέκονται στη διαχείριση ορυχείων, στο πλαίσιο έρευνας για τη διαχείριση των φυσικών πόρων της χώρας, αναφέρουν τοπικά ΜΜΕ.

Άλλες πηγές αναφέρουν ότι οι δύο δημοσιογράφοι ερευνούσαν την πιθανή εμπλοκή μαχητών Μάι-Μάι σε παράνομες εξορύξεις στην επικράτεια της Mitwaba, πρώην προπύργιο αυτής της ένοπλης ομάδας.

Μετά τη σύλληψη, οι υπηρεσίες ασφαλείας μετέφεραν τον Νιάρχο και τον Καζάντι στο γραφείο τους για ανάκριση και στη συνέχεια τους έστειλαν στην Κινσάσα, πρωτεύουσα της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό.

Ο Νιάρχος φέρεται να προσέγγισε ένοπλες ομάδες στο νοτιοανατολικό τμήμα του Κονγκό, όπως δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο υψηλόβαθμος αξιωματούχος της κυβέρνησης, που ζήτησε να τηρηθεί η ανωνυμία του.

«Η ANR μετέφερε τον δημοσιογράφο Νικόλαο Νιάρχο στην Κινσάσα για να τον ανακρίνει για τις στενές επαφές του με ένοπλες ομάδες, ιδίως με τους Μπακάτα Κατάνγκα», πρόσθεσε η ίδια πηγή.

«Έκανε κινήσεις χωρίς να ειδοποιηθούν προηγουμένως οι Αρχές», συνέχισε ο αξιωματούχος, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση «πρέπει να επαγρυπνά» μετά τη δολοφονία το 2017 δύο μελών του ΟΗΕ, των εμπειρογνωμόνων Μάικλ Σαρπ και Ζαΐντα Καταλάν, που είχαν σταλεί για να ερευνήσουν τις βιαιοπραγίες στην περιοχή του Κασάι, στην κεντρική ΛΔ Κονγκό, όπου όμως απήχθησαν και δολοφονήθηκαν.

Ο Κονγκολέζος αξιωματούχος διαβεβαίωσε ότι η Αμερικανίδα πρόξενος επισκέφθηκε τον Νιάρχο, ο οποίος ενδέχεται να αφεθεί ελεύθερος αύριο, αφού οι τοπικές Αρχές «δεν έχουν κανένα συμφέρον να τον κρατούν».

Ο Νιάρχος πήγε στη ΛΔ του Κονγκό για να κάνει ρεπορτάζ για την προστασία της φύσης, της οικονομίας και του πολιτισμού, για λογαριασμό του περιοδικού The Nation, σύμφωνα με την επίσημη διαπίστευσή του.

Δημοσιογραφικές οργανώσεις στη ΛΔ Κονγκό ζητούν την απελευθέρωση του Νιάρχου

Τοπικές δημοσιογραφικές οργανώσεις, όπως η Επιτροπή Μέσων Ενημέρωσης της Κοινωνίας των Πολιτών της Haut - Katanga και το Δίκτυο Επικοινωνιακών Υπεύθυνων για το Περιβάλλον, κάνουν λόγο για αυθαίρετη σύλληψη του Νιάρχου και του Κονγκολέζου συναδέλφου του και παραβίαση θεμελιωδών δικαιωμάτων, όπως η ελευθερία του Τύπου, της έκφρασης και της γνώμης, και ζητούν την άμεση απελευθέρωσή τους.

Θεωρούν ότι οι δύο δημοσιογράφοι δεν παραβίασαν το νόμο, ενώ, από την πλευρά της, η Εθνική Ένωση Τύπου του Κονγκό εκφράζει επίσης την ανησυχία της για τη σύλληψη του Νιάρχου και του Καζάντι και προχωρά σε ενέργειες για να επιτύχει την απελευθέρωσή τους.

Ποιος είναι ο Ελληνοαμερικανός δημοσιογράφος Σταύρος Νικόλας Νιάρχος

Ο Νεοϋορκέζος Νιάρχος, αδελφός των Αλέξη Σπύρου και της Ινές Σοφίας και ανιψιός του δισεκατομμυριούχου Φίλιππου Νιάρχου, αν και γόνος δύο ζάπλουτων -του Σπύρου Νιάρχου και της Δάφνης Γκίνες- διαπνέεται από κουλτούρα που δεν παραπέμπει σε δισεκατομμυριούχο, αφού δεν δείχνει να συγκινείται από τις οικογενειακές επιχειρήσεις και τη ναυτιλία, εστιάζοντας το ενδιαφέρον του στην ερευνητική δημοσιογραφία.

Ο δημοσιογράφος των αμερικανικών περιοδικών The New Yorker και The Nation έχει ταξιδέψει από το Μόντε Κάρλο μέχρι την Ιαπωνία και από τη Μπουρκίνα Φάσο μέχρι την Υεμένη και το Κονγκό για να καλύψει θέματα, που δημοσιεύθηκαν σε μεγάλα δυτικά ΜΜΕ, όπως οι «Νew York Times», η «Huffington Post», ο «Guardian», o «Observer» και ο «Independent».

Ο Νιάρχος, ο οποίος μιλά πέντε γλώσσες, έχει σπουδάσει Πολιτική και Λογοτεχνία στο φημισμένο Πανεπιστήμιο του Γέιλ και πήρε μεταπτυχιακό με ειδίκευση στη δημοσιογραφία από το Πανεπιστήμιο Columbia.

Αγαπά την Ελλάδα, την οποία έχει επισκεφθεί κατά καιρούς -όπως φαίνεται από αναρτήσεις του στους λογαριασμούς του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης-, έκανε οδοιπορικό στο Άγιον Όρος και έρευνα για τα hot spot στη Σάμο, ενώ πρόσφατα ταξίδεψε στο Λβιβ της Ουκρανίας, όπου κατέγραψε τον εφιάλτη των αμάχων και τις προσπάθειες των τοπικών Αρχών να περισώσουν έργα τέχνης και πολιτισμού από τους ρωσικούς βομβαρδισμούς, ενώ παρουσίασε και το έργο του ουκρανικού ραδιοφωνικού σταθμού Kraina FM.