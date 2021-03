Το κολάζ σε μορφή JPG που έπιασε... 69,3 εκατ. δολάρια σε δημοπρασία των Christie’s

Το αδιανόητο ποσό των 69,3 εκατ. δολαρίων έπιασε σε δημοπρασία του οίκου Christie’s ένα ψηφιακό έργο Τέχνης, που υπάρχει μόνον σε μορφή αρχείου JPG!

Το ψηφιακό έργο “Everydays: The First 5000 Days”, που ανήκει στην κατηγορία NFT (Non-Fungible Token) με ψηφιακά αντικείμενα, φέρει την υπογραφή του 39χρονου Αμερικανού Μάικ Ουίνκελμαν, γνωστού και με το καλλιτεχνικό του ψευδώνυμο ως Beeple, που συγκαταλέγεται πλέον στους τρεις ακριβότερους εν ζωή καλλιτέχνες παγκοσμίως μαζί με τον Τζεφ Κουνς και τον Ντέιβιντ Χόκνεϊ. Το έργο αποτελεί ένα κολάζ 5.000 σχεδίων και καρτούν, που δημιουργήθηκαν και αναρτήθηκαν κάθε μέρα τα τελευταία 13,5 χρόνια.

Ο πλειοδότης της δημοπρασίας - τα τελευταία λεπτά της οποίας παρακολούθησαν 22 εκατ. άνθρωποι, σύμφωνα με τον οίκο Christie’s - κατέχει πλέον το ψηφιακό έργο στη μορφή μιας μοναδικής αλληλουχίας κώδικα, χωρίς φυσική παρουσία σε μια πώληση που αντανακλά την άνοδο μιας νέας τεχνολογίας ελέγχου γνησιότητας μέσω του blockchain, που χρησιμοποιείται στα κρυπτονομίσματα.

.@beeple 's 'The First 5000 Days', the 1st purely digital NFT based artwork offered by a major auction house has sold for $69,346,250, positioning him among the top three most valuable living artists. Major Thanks to @beeple + @makersplaceco. More details to be released shortly