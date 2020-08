Κιριμπάτι: Σάλος με τη φωτογραφία του Κινέζου πρέσβη να περπατά στις πλάτες ντόπιων [εικόνα]

Σάλο έχει προκαλέσει μια φωτογραφία που δείχνει τον Κινέζο πρέσβη στο Κιριμπάτι να βαδίζει στις πλάτες ντόπιων, ξαπλωμένων στο έδαφος, στο πλαίσιο μιας τελετής υποδοχής, ρίχνοντας νερό στον μύλο της συζήτησης για την αυξανόμενη επιρροή της Κίνας στον Ειρηνικό Ωκεανό.

Ο Κινέζος πρέσβης Τανγκ Σονγκέν επισκέφθηκε προ ημερών τη νήσο Μαρακέι του νησιωτικού κράτους του Κιριμπάτι -μιας από τις ελάχιστες χώρες στην υφήλιο που δεν έχουν πληγεί από την πανδημία του κορωνοϊού.

Στη φωτογραφία διακρίνεται κατά την άφιξή του ο Σονγκέν να περπατά στις ράχες νεαρών ανδρών, ξαπλωμένων στο έδαφος, κρατώντας τα χέρια δύο γυναικών με παραδοσιακή ενδυμασία.

Η φωτογραφία πυροδότησε επικριτικά σχόλια για την αυξανόμενη επιρροή της Κίνας στο Κιριμπάτι, αλλά πολλοί ντόπιοι έκαναν λόγο για «παρεξήγηση», εξηγώντας ότι πρόκειται για μια παραδοσιακή τελετή υποδοχής, όπως αναφέρει ο «Guardian».

Ο στρατιωτικός ακόλουθος των ΗΠΑ σε πέντε νησιά του Ειρηνικού, περιλαμβανομένου του Κιριμπάτι, Κόνσταντιν Παναγιώτου, σχολίασε: «Δεν μπορώ να φανταστώ κανένα σενάριο βάσει του οποίου να είναι αποδεκτή συμπεριφορά από πρέσβη οιασδήποτε χώρας να περπατά πάνω στις πλάτες παιδιών! Κι όμως, να που έγινε χάρη στον πρέσβη της Κίνας στο Κιριμπάτι».

