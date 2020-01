Κίνα: Τρύπα σε δρόμο «κατάπιε» λεωφορείο – Τουλάχιστον έξι νεκροί [βίντεο]

Τραγωδία στην άσφαλτο σε πόλη της Κίνας, σημειώθηκε χθες, καθώς άνοιξε μία τεράστια τρύπα σε δρόμο, παρασύροντας μέσα της, λεωφορείο γεμάτο επιβάτες.

Το περιστατικό έγινε στην πόλη Σινίνγκ, πρωτεύουσας της επαρχίας Τσίνγκχαε, όπου η τρύπα «κατάπιες» το λεωφορείο, παρασύροντας στον θάνατο τουλάχιστον έξι άτομα, σύμφωνα με τα κινεζικά κρατικά ΜΜΕ. Εκτός των θυμάτων, αναφέρουν πως υπάρχουν τουλάχιστον 10 αγνοούμενοι.

Την ώρα που το λεωφορείο βρισκόταν στη στάση, επιβάτες πήγαν να επιβιβαστούν. Δευτερόλεπτα μετά, όπως φαίνεται και στο βίντεο από κάμερα ασφαλείας στο σημείο, το λεωφορείο φαίνεται να «βυθίζεται» στην άσφαλτο, με όσους πρόλαβαν και έμειναν εκτός, να τρέχουν πανικόβλητοι. Μάλιστα, στιγμές μετά ακολούθησε έκρηξη, με αρκετούς από τους επιβάτες του λεωφορείου να έχουν μεταφερθεί τραυματισμένοι σε νοσοκομεία.

#China A bus fell into a suddenly developed sinkhole when passengers were boarding the bus at the bus stop.



Explosions and fire are visible from the sinkhole.



This happened in Xining, Qinghai Province; some sources suggest 13 were injured and 2 are still missing. pic.twitter.com/ieB1TdnfvX