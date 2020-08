Εφιαλτικές πλημμύρες στην Κίνα -Απειλείται γιγαντιαίο άγαλμα του Βούδα [εικόνες & βίντεο]

Πάνω από 100.000 άνθρωποι αναγκάστηκαν να απομακρυνθούν από τις εστίες τους εξαιτίας των εφιαλτικών πλημμυρών στον άνω ρου του ποταμού Γιανγκτσέ στην Κίνα.

Αστυνομικοί, εργάτες και εθελοντές χρησιμοποιούν σάκους με άμμο σε μια προσπάθεια να προστατέψουν τον ύψους 71 μέτρων Γιγάντιο Βούδα του Λεσάν, μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, στη νοτιοδυτική επαρχία Σετσουάν της Κίνας, καθώς τα λασπωμένα νερά έφθασαν στη βάση του ηλικίας 1.200 ετών μνημείου για πρώτη φορά από το 1949, όπως μετέδωσε το κρατικό δίκτυο CCTV.

Οι Αρχές της εν λόγω επαρχίας, που διασχίζει ο Γιανγκτσέ, ανέβασαν το επίπεδο συναγερμού στο ανώτατο εξαιτίας των κατακλυσμιαίων βροχοπτώσεων.

Η επιτροπή διαχείρισης της τεράστιας υδροηλεκτρικής εγκατάστασης των Τριών Φαραγγιών, που σχεδιάστηκε για να αντιμετωπίζει τις πλημμύρες του ποταμού, σήμανε χθες, Τρίτη, κόκκινο συναγερμό, αναμένοντας αύξηση της στάθμης των εισερχόμενων υδάτων κατά πέντε μέτρα -δηλαδή, 74.000 κυβικά μέτρα το δευτερόλεπτο σήμερα, το υψηλότερο αφότου χτίστηκε.

Stranded residents in SW China's Sichuan province were evacuated to safety on Tuesday. Sichuan activated the highest level of #flood control response for the first time on record, as rain ravaged parts of the province. pic.twitter.com/0GavAZAXVg

Η εγκατάσταση αυτή περιορίζει τον όγκο των υδάτων που διαρρέουν αποθηκεύοντάς τα σε δεξαμενές, η πληρότητα των οποίων βρίσκεται εδώ και πάνω από έναν μήνα 10 μέτρα πάνω από το επίσημο επίπεδο κινδύνου!

The #ThreeGorges Dam in C China's #Hubei has been ready to face the largest ever flood peak since it was built in 2003 by coordinating with dams at its upper stream in Yangtze River to retain the flood water. https://t.co/a9g6RNiIxT pic.twitter.com/3ux4aabM9I