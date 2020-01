Κίνα: Ο κοροναϊός «μεταλλάσσεται και εξαπλώνεται» - Κλιμακώνονται οι φόβοι για πανδημία

Ο φονικός κοροναϊός που εμφανίστηκε στην Κίνα ήδη προσαρμόζεται και μεταλλάσσεται, προειδοποιούν Κινέζοι αξιωματούχοι, καθώς συνεχίζει να αυξάνει ταχύτερα τα τελευταία 24ωρα ο αριθμός των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων.

Ο γενικός διευθυντής του Κέντρου Ελέγχου και Πρόλησης Ασθενειών της Κίνας, Γκάο Φου, τόνισε ότι είναι δύσκολος ο έλεγχος του κοροναϊού που έχει προκαλέσει μέχρι στιγμής το θάνατο εννέα ανθρώπων και εκατοντάδες κρούσματα σε αρκετές χώρες πυροδοτώντας παγκόσμια ανησυχία και αυτό γιατί προσαρμόζεται και μεταλλάσσεται. «Ο ιός μεταλλάχθηκε βαθμιαία μία φορά όταν μεταδόθηκε από ζώα σε ανθρώπους και χρειαζόμαστε περισσότερο χρόνο για μελέτη», τόνισε, προσθέτοντας ότι προς το παρόν τα παιδιά και οι νέοι άνθρωποι δεν δείχνουν να είναι ευάλωτοι στον κοροναϊό.

Η μετάλλαξη των ιών δεν είναι ασυνήθιστη, αλλά τους καθιστά πιο επικίνδυνους καθώς μπορεί να αποκτήσουν ανοσία σε στοχευμένες θεραπείες (χαρακτηριστικό παράδειγμα μεταλλασσόμενου ιού η γρίπη, λόγος για τον οποίο παρασκευάζονται διαφορατικά εμβόλια κάθε χρόνο). Επίσης μπορεί να επηρεάσει τον τρόπο εξάπλωσης της ασθένειας και ίσως αυτό σημάνει ότι οι ειδικοί θα χρειαστεί να αλλάξουν τακτικές όσον αφορά στις προσπάθειες διάγνωσης, πρόληψης και αντιμετώπισης του κοροναϊού.

Την ίδια ώρα ο Λιν Μπιν, αναπληρωτής διευθυντής της Εθνικής Επιτροπής Υγείας της Κίνας, ανακοίνωσε ότι μέχρι στιγμής 2.197 άνθρωποι έχουν ταυτοποιηθεί ότι ήταν σε στενή επαφή με φορείς του ιού, Από τα άτομα αυτά τα 1.394 παραμένουν υπό στενή παρακολούθηση. Όσον αφορά στον τρόπο μετάδοσης του ιού, ο ίδιος αξιωματούχος είπε ότι υπάρχουν στοιχεία πως μεταδίδεται δια της αναπνευστικής οδού. «Τις τελευταίες ημέρες υπήρξε σημαντική αλλαγή στον αριθμό των κρουσμάτων. Αυτή οφείλεται στις αυξανόμενες γνώσεις μας για τη νόσο, τη βελτίωση των διαγνωστικών τεχνικών και την καλύτερη διανομή των διαγνωστικών κιτ».

O κοροναϊός – γνωστός και ως 2019-nCoV – πρωτοεντοπίστηκε στις 31 Δεκεμβρίου στην πόλη Βουχάν, πρωτεύουσα της επαρχίας Χουμπέι της Κίνας. Έκτοτε αναφέρθηκαν κρούσματα και σε άλλες περιοχές της Κϊνας, από το Πεκίνο και τη Σαγκάη μέχρι το Μακάου, αλλά και μεμονωμένα κρούσματα στις ΗΠΑ, την Ταϋλάνδη, τη Νότια Κορέα, την Ιαπωνία και την Ταϊβάν.

Ένα ανησυχητικό γράφημα που ανήρτησε στο Twitter η ανταποκρίτρια του Reuters στην Κίνα, Κέιτ Καντέλ, δείχνει πόσο γρήγρορα εξαπλώθηκε ο ιός μόνον τις τελευταίες δύο εβδομάδες και πώς μπορεί σύντομα να εξελιχθεί σε πανδημία.

The latest data here gives an indication of just how quickly we can expect new #WuhanCoronavirus cases to grow now testing capabilities are being expanded. Virus identified 12 days ago, but testing scope widened since the weekend. pic.twitter.com/fXaReWwQ3G