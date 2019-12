H Κίνα βρυχάται: Ετοιμο το πρώτο made in China αεροπλανοφόρο του πολεμικού της ναυτικού [εικόνες & βίντεο]

Η Κίνα ενέταξε επίσημα σε υπηρεσία το «Σαντόνγκ», το πρώτο made in China αεροπλανοφόρο κάνοντας ένα ακόμη βήμα για την ανάδειξή της σε ναυτική δύναμη σε μια εποχή εντάσεων με τις ΗΠΑ για το εμπόριο και χώρες της περιοχής για τη διαφιλονικούμενη Νότια Σινική Θάλασσα.

Πρόκειται για το δεύτερο αεροπλανοφόρο του στόλου της Κίνας μετά το σοβιετικής κατασκευής Λιαονίνγκ, που είχε αγοράσει το 1998 από την Ουκρανία και το ανακαίνισε. Σύμφωνα με τη South China Morning Post, θα μπορεί να μεταφέρει 36 μαχητικά J-15 (το «Liaoning» φέρει 24).

After the commissioning of #China's first domestically built aircraft carrier Shandong, China becomes the first Asian country to build a self-designed aircraft carrier since World War II and the third country to own a dual-carrier battle group after the US and the UK. pic.twitter.com/U43zFi027J