Κίνα: Πιθανή η διάπραξη εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας σε βάρος των Ουιγούρων, λέει ο ΟΗΕ - iefimerida.gr

«Εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας» μπορεί να έχουν διαπραχθεί από την Κίνα σε βάρος των Ουιγούρων και άλλων πληθυσμών στη βορειοδυτική περιοχή της Σιντζιάνγκ, σύμφωνα με μια πολυαναμενόμενη έκθεση της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα που δόθηκε στη δημοσιότητα την Τετάρτη.

Η έκθεση, που κυκλοφόρησε λίγα λεπτά πριν από τη λήξη της θητείας της Ύπατης Αρμοστή Μισέλ Μπατσελέτ, ανέφερε ότι «η έκταση της αυθαίρετης και μεροληπτικής κράτησης μελών των Ουιγούρων και άλλων κατά κύριο λόγο μουσουλμανικών ομάδων... μπορεί να συνιστά διεθνή εγκλήματα, ιδιαίτερα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας».

Η «συνολική αξιολόγηση» της έκθεσης διαπιστώνει ότι «έχουν διαπραχθεί σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων» στην περιοχή Σιντζιάνγκ, στο πλαίσιο της «εφαρμογής της κινεζικής κυβέρνησης των στρατηγικών κατά της τρομοκρατίας και του «εξτρεμισμού».

Η έκθεση ανέφερε επίσης ότι «οι ισχυρισμοί για πρότυπα βασανιστηρίων ή κακομεταχείρισης, συμπεριλαμβανομένης της αναγκαστικής ιατρικής περίθαλψης και των δυσμενών συνθηκών κράτησης, είναι αξιόπιστοι».

Η Κίνα, η οποία είχε αντιταχθεί στη δημοσιοποίηση της έκθεσης, απάντησε στην έκθεση σε ένα έγγραφο 131 σελίδων -- σχεδόν τρεις φορές το μήκος της ίδιας της έκθεσης -- στο οποίο κατήγγειλε τα ευρήματα ως «βασισμένα στην παραπληροφόρηση και τα ψέματα που κατασκευάστηκαν από αντι- δυνάμεις της Κίνας».

Αυτή η απάντηση δόθηκε στη δημοσιότητα από το Γραφείο της Ύπατης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, OHCHR) σε συνδυασμό με τη δική του έκθεση, αφού η Κίνα έλαβε εκ των προτέρων πρόσβαση στο έγγραφο για να εξετάσει και να απαντήσει.

Για να συντάξει την αξιολόγησή του, το OHCHR αξιολόγησε διάφορες μορφές τεκμηρίωσης και άλλο υλικό και πραγματοποίησε συνεντεύξεις με 40 άτομα εθνικοτήτων Ουιγούρων, Καζακστάν και Κιργιζίας. Είκοσι έξι από τους ερωτηθέντες ανέφεραν ότι είτε είχαν τεθεί υπό κράτηση είτε είχαν εργαστεί σε διάφορες εγκαταστάσεις στο Xinjiang.

Η έκθεση κατηγορεί την κινεζική κυβέρνηση για «μεγάλους, αυθαίρετους και μεροληπτικούς περιορισμούς στα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες, κατά παράβαση των διεθνών κανόνων και προτύπων».

«Οι περιγραφόμενες πολιτικές και πρακτικές στην XUAR (Αυτόνομη Περιφέρεια Ουιγούρων Σιντζιάνγκ) έχουν ξεπεράσει τα σύνορα, χωρίζουν οικογένειες και διακόπτουν τις ανθρώπινες επαφές, ενώ έχουν προκαλέσει ιδιαίτερο πόνο στις πληγείσες οικογένειες Ουιγούρων, Καζακστάν και άλλες κατά κύριο λόγο μουσουλμανικές μειονότητες, που επιδεινώνονται από μοτίβα εκφοβισμών και απειλών κατά των μελών της κοινότητας της διασποράς μιλώντας δημόσια για εμπειρίες στο XUAR», αναφέρει η έκθεση.

Το OHCHR κάνει πολλές συστάσεις στην κινεζική κυβέρνηση, συμπεριλαμβανομένης της απελευθέρωσης αυθαίρετα κρατουμένων ατόμων και της διευκρίνισης του πού βρίσκονται οι αγνοούμενοι.

Η OHCHR ζήτησε επίσης επείγουσα προσοχή από τους «διακυβερνητικούς φορείς των Ηνωμένων Εθνών και το σύστημα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καθώς και τη διεθνή κοινότητα ευρύτερα».

Η έκθεση της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ «διαστρεβλώνει» τους νόμους και τις πολιτικές του Πεκίνου, υποστηρίζει η Κίνα

Στην απάντησή του στο έγγραφο, το Πεκίνο είπε ότι η έκθεση «διαστρεβλώνει» τους νόμους και τις πολιτικές της Κίνας.

«Όλες οι εθνοτικές ομάδες, συμπεριλαμβανομένων των Ουιγούρων, είναι ισότιμα ​​μέλη του κινεζικού έθνους», ανέφερε η απάντηση της Κίνας. "Το Σιντζιάνγκ έχει λάβει μέτρα για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του εξτρεμισμού σύμφωνα με το νόμο, περιορίζοντας αποτελεσματικά τα συχνά περιστατικά τρομοκρατικών δραστηριοτήτων. Επί του παρόντος, το Σιντζιάνγκ απολαμβάνει κοινωνική σταθερότητα, οικονομική ανάπτυξη, πολιτιστική ευημερία και θρησκευτική αρμονία. Οι άνθρωποι όλων των εθνοτικών ομάδων στο Σιντζιάνγκ είναι ζώντας μια ευτυχισμένη ζωή με ειρήνη και ικανοποίηση».