Κίνα: Απορρίπτει τις κατηγορίες Μπλίνκεν ότι είναι απρόθυμη να καταδικάσει τη Ρωσία - iefimerida.gr

Το κινεζικό ΥΠΕΞ απορρίπτει κατηγορηματικά το σχόλιο του Άντονι Μπλίνκεν ότι η απροθυμία της Κίνας να καταδικάσει τη Ρωσία είναι ασύμβατη με τη θέση στον ΟΗΕ.

Η Κίνα πιστεύει ότι η κυριαρχία και η εδαφική ακεραιότητα των κρατών θα πρέπει να υποστηρίζεται, δήλωσε ο Ζάο Λιζιάν, εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών, σε τακτική συνέντευξη Τύπου.

Σε συνέντευξή του στο NPR χθες, Τετάρτη, ο Μπλίνκεν δήλωσε πως το γεγονός ότι η Κίνα δεν εναντιώθηκε έντονα στην επίθεση της Ρωσίας στην Ουκρανία αντιβαίνει στις δεσμεύσεις της Κίνας ως μόνιμου μέλους του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ που είναι υπεύθυνο για τη διατήρηση της ειρήνης και της ασφάλειας.

«Είναι εντελώς ασύμβατο με αυτό που η Κίνα λέει και επαναλαμβάνει ξανά και ξανά περί της ιερότητας του χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και των θεμελιωδών αρχών, περιλαμβανομένης της κυριαρχίας των κρατών», είχε δηλώσει ο Μπλίνκεν.

Η Κίνα θα λάβει μέτρα για να διαφυλάξει τα εμπορικά της συμφέροντα λόγω των κυρώσεις της Ρωσίας

Στο μεταξύ, το κινεζικό υπουργείο Εμπορίου ανακοίνωσε σήμερα πως το Πεκίνο θα λάβει τα απαραίτητα μέτρα για να διαφυλάξει τα εμπορικά συμφέροντα και τα νόμιμα δικαιώματα των εταιρειών της, αν αυτά πληγούν από τον αντίκτυπο των αμερικανικών κυρώσεων που έχουν επιβληθεί σε βάρος της Ρωσίας λόγω της Ουκρανίας.

Η Κίνα αντιτίθεται σε οποιαδήποτε μορφή μονομερών κυρώσεων που δεν έχουν καμιά βάση στο διεθνές δίκαιο, δήλωσε ο Γκάο Φενγκ, εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου, στη διάρκεια τακτικής συνέντευξης Τύπου.

Η Ρωσία και η Κίνα εργάζονται από κοινού για να δημιουργήσουν ένα δικό τους σύστημα SWIFT

Σύμφωνα με δηλώσεις που πραγματοποίησε χθες Τετάρτη, ένας Ρώσος βουλευτής, Μόσχα και Πεκίνο συνεργάζονται στη δημιουργία του δικού τους συστήματος διατραπεζικών μηνυμάτων που θα συνδέει τα δικά τους ξεχωριστά χρηματοπιστωτικά συστήματα μηνυμάτων.

Αυτή είναι μια απάντηση από την πλευρά της Ρωσίας στις κυρώσεις που έχει επιβάλει η Δύση στο δικό της χρηματοπιστωτικό σύστημα. Αρκετές ρωσικές τράπεζες έχουν αποκλεισθεί από το SWIFT, σε σχέση με τα γεγονότα στην Ουκρανία, γεγονός που τους εμποδίζει να μεταφέρουν χρήματα εκτός των συνόρων της χώρας.

Το σύστημα διατραπεζικών μηνυμάτων το οποίο ανέπτυξε η Κεντρική Τράπεζα της Ρωσίας -System for Transfer of Financial Messages (SPFS)- μπορεί να διασφαλίζει τη ροή των εγχώριων διατραπεζικών συναλλαγών, αλλά είναι περιορισμένο ως προς τον συγχρονισμό, το μέγεθος και την πολυπλοκότητα των συναλλαγών που μπορεί να πραγματοποιήσει.

Η σύνδεσή τους με την κινεζική πλατφόρμα πληρωμών CIPS είναι μια άλλη πιθανή εκδοχή. Ωστόσο, μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για την αποστολή πληρωμών σε γιουάν.