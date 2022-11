Κίεβο: Με ελληνικές ρίζες ο επικεφαλής γιατρός της ομάδας που χειρούργησε παιδάκι χωρίς ρεύμα [βίντεο] - iefimerida.gr

Οι γιατροί στο Κίεβο πραγματοποιούσαν χειρουργική επέμβαση ανοικτής καρδιάς σε ένα 14χρονο αγόρι την Τετάρτη, όταν ξαφνικά έσβησαν τα φώτα.

Ρωσικοί πύραυλοι έπεφταν βροχή στην ουκρανική πρωτεύουσα εκείνη την ημέρα, όταν το Ινστιτούτο Καρδιάς του Κιέβου έχασε απροσδόκητα το φως, το ρεύμα και το τρεχούμενο νερό.

Το προσωπικό του νοσοκομείου ανέλαβε αμέσως δράση, ενεργοποιώντας μια εφεδρική γεννήτρια για να συνεχίσει να λειτουργεί το σύστημα υποστήριξης της ζωής του αγοριού. Οι χειρουργοί συνέχισαν να χειρουργούν χρησιμοποιώντας μόνο το φως από τα τηλέφωνα και τους προβολείς τους.

«Όλα ήταν συντονισμένα. Κανείς δεν πανικοβλήθηκε», δήλωσε ο Dr. Mikhail Zagrychuk, χειρουργός μεταμοσχεύσεων στο νοσοκομείο, στην παρουσιάστρια του As It Happens, Nil Köksal.

«Κατάφεραν να ολοκληρώσουν αυτή την επέμβαση και ευτυχώς αυτό το παιδί επέζησε και η επέμβαση ήταν επιτυχής. Αλλά τα πρώτα δύο δευτερόλεπτα... ήταν πολύ φρικτά».

Ο Zagrychuk είχε μόλις ολοκληρώσει μια επέμβαση μεταμόσχευσης νεφρού όταν το νοσοκομείο ξαφνικά σκοτείνιασε. Ο ασθενής του, όπως λέει, είχε ήδη ξεπεράσει τον κίνδυνο. Αλλά στο διπλανό δωμάτιο, οι συνάδελφοί του ήταν απασχολημένοι με το χειρουργείο του παιδιού.

Ο Dr. Borys Todurov (Μπόρις Τοντούροφ), καρδιοχειρουργός, βιντεοσκόπησε τους γιατρούς που έκαναν χειρουργική επέμβαση κατά τη διάρκεια της συσκότισης.

«Οι χειρουργοί χειρουργούν με αναμμένους τους προβολείς», ακούγεται να λέει στα ουκρανικά στο βίντεο, το οποίο το νοσοκομείο ανάρτησε στο Facebook. «Προσπαθούν να την ολοκληρώσουν όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Θα θέσουμε σε λειτουργία τη γεννήτρια τώρα».

Ο Todurov δήλωσε στο CBC ότι το αγόρι υποβαλλόταν σε αντικατάσταση αορτικής βαλβίδας όταν έπεσε το ρεύμα. Η χειρουργική επέμβαση, είπε, ήταν επιτυχής και η πρόγνωση του ασθενούς είναι καλή. «Οι γονείς είναι χαρούμενοι. Όλοι είναι χαρούμενοι», είπε.

Οι ελληνικές ρίζες του γιατρού Μπόρις Τοντούροφ

O επικεφαλής γιατρός της ιατρικής ομάδας, Μπόρις Τοντούροφ, μίλησε στο OPEN για τα όσο έχει βιώσει όλους αυτούς τους μήνες. Τον ελάχιστο χρόνο που βρίσκει για ξεκούραση, τον περνάει στο γραφείο του, όπου η ελληνική σημαία βρίσκεται σε περίοπτη θέση.

«Έχω την ελληνική σημαία στο γραφείο μου, γιατί έχω ελληνικές ρίζες. Οι γονείς μου είναι Έλληνες Πόντιοι από τη Μαριούπολη. Εγώ δυστυχώς δεν μιλάω ελληνικά παρά μόνο λίγες λέξεις, ενώ οι γονείς μου μιλούσαν τα ελληνικά καλύτερα από τα ρωσικά» τόνισε ο Τοντούροφ.

«Αυτή τη στιγμή είναι σαν να ζούμε σε ένα υποβρύχιο. Έχουμε ένα πλήρως αυτόνομο σύστημα ηλεκτροδότησης και αρκετά αποθέματα σε τρόφιμα, αίμα και φάρμακα και έτσι μπορούμε να λειτουργήσουμε για αρκετούς μήνες, εντελώς αυτόνομα» είπε ο γιατρός, σχολιάζοντας τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εργάζεται.

Ο κ. Τοντούροφ μίλησε επίσης και για τη σύνδεσή του με τη Μαριούπολη και τους συγγενείς που έχει εκεί. «Έχασα αρκετούς συγγενείς. Οι γονείς μου έχουν αποβιώσει χρόνια πριν. Σκοτώθηκε μια θεία μου και αγνοούνται κάποιοι συγγενείς που έμεναν εκεί. Δεν γνωρίζουμε τίποτα, η τύχη τους αγνοείται. Και ο φόβος του είναι ότι οι ανθρώπινες απώλειες το χειμώνα θα αυξηθούν και από τα ρωσικά χτυπήματα στις ενεργειακές υποδομές της Ουκρανίας» τόνισε.

Σε ερώτηση για την πιθανότητα να μην καταφέρουν να επιβιώσουν άνθρωποι στην Ουκρανία λόγω του κρύου, είπε: «Είναι πιθανό. Ιδιαίτερα αυτό αφορά τους ηλικιωμένους ασθενείς, που δεν έχουν παιδιά και στήριξη. Είναι μοναχικοί, μένουν μόνοι στο διαμέρισμά τους, χωρίς ρεύμα και θέρμανση».

«Ο Πούτιν δεν θα πετύχει το στόχο του, δεν θα μας εκφοβίσει και δεν θα μας αναγκάσει σε φυγή», κατέληξε.