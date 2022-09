Κηδεία βασίλισσας Ελισάβετ, Live εικόνα: Το τελευταίο αντίο στο Γουίνδσορ, βυθίστηκε στην κρύπτη η σορός της - iefimerida.gr

Το τελευταίο «αντίο» είπε η οικογένεια και οι υπόλοιποι προσκεκλημένοι, στη βασίλισσα Ελισάβετ, στην τελευταία φάση της κηδείας, στο παρεκκλήσι στο κάστρο Γουίνδσορ.

Από την Αψίδα του Ουέλινγκτον ως το Γουίνδσορ η μεταφορά της σορού της βασίλισσας Ελισάβετ έγινε με νεκροφόρα. Πλήθος κόσμου κατά μήκος της διαδρομής είχε συγκεντρωθεί και έραινε με λουλούδια το φέρετρο της βασίλισσας.

Λίγο μετά τις 5 το απόγευμα η σορός της βασίλισσας Ελισάβετ έφθασε στο Γουίνδσορ. Τιμητικά αγήματα συνόδευαν το φέρετρο με τη σορό της βασίλισσας ως την είσοδο του κάστρου, όπου ήταν η χειμερινή της κατοικία τα τελευταία χρόνια.

Εντός του κάστρου του Γουίνδσορ έγινε η τελευταία νεκρική πομπή. Η κηδεία έγινε στο παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου, όπου παρατάθηκαν 800 άτομα, η οικογένεια και άνθρωποι του παλατιού, άνθρωποι που εργάστηκαν για τη βασίλισσα Ελισάβετ και εκπρόσωποι της Κοινοπολιτείας.

Λίγο πριν από τις 18:30 (ώρα Ελλάδας), ο κοσμήτορας του Ουίνδσορ, αιδεσιμότατος Ντέιβιντ Κόνορ, έδωσε το σύνθημα για την έναρξη της τελετής, λέγοντας:

«Εδώ στο παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου, όπου τόσο συχνά προσκυνούσε, θα φέρουμε στο μυαλό μας κάποια της οποίας η απλή αλλά βαθιά χριστιανική πίστη απέφερε τόσους καρπούς, σε μια ζωή αδιάκοπης υπηρεσίας προς το έθνος, την Κοινοπολιτεία και τον ευρύτερο κόσμο.

Αλλά και την καλοσύνη, το ενδιαφέρον και την καθησυχαστική φροντίδα για την οικογένειά της, τους φίλους και τους γείτονές της.

Σε έναν κόσμο συχνά ταραγμένο, η ήρεμη και αξιοπρεπής παρουσία της μας έδωσε αυτοπεποίθηση να αντιμετωπίσουμε το μέλλον όπως έκανε εκείνη με θάρρος και ελπίδα. Με ευγνωμοσύνη στην καρδιά, σκεφτόμαστε αυτούς και πολλούς άλλους τρόπους με τους οποίους η μακρόχρονη ζωή της ήταν μια ευλογία για εμάς. Προσευχόμαστε ο Θεός να μας δώσει τη χάρη να τιμήσουμε τη μνήμη της, ακολουθώντας το παράδειγμά της».

Η εκκλησιαστική χορωδία τραγούδησε το All My Hope On God Is Founded.

Η τελευταία κατοικία της βασίλισσας Ελισάβετ

Εδώ, στο παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου, ολοκληρώθηκε ουσιαστικά η 12ωρη κηδεία της βασίλισσας Ελισάβετ.

Αρχικά, το φέρετρο με τη σορό της βασίλισσας κατέβηκε στη βασιλική κρύπτη, έναν ενδιάμεσο σταθμό πριν τη μεταφορά της στην τελευταία της κατοικία.

Η τελευταία φάση της κηδείας θα γίνει απόψε, στις 9:30, σε μια αυστηρά ιδιωτική τελετή, όταν και η βασίλισσα Ελισάβετ θα αναπαυθεί μαζί με τον εκλιπόντα σύζυγό της, τον δούκα του Εδιμβούργου, πρίγκιπα Φίλιππο.

Θα ταφεί στη βασιλική κρύπτη του παρεκκλησίου μνήμης του βασιλιά Γεωργίου ΣΤ' -μέρος του παρεκκλησίου του Αγίου Γεωργίου.

Αυτό θα γίνει σε μια τελετή για τη βασιλική οικογένεια, η οποία θα είναι μικρής κλίμακας και άκρως ιδιωτικού χαρακτήρα.

Δείτε live την κηδεία της βασίλισσας Ελισάβετ

Τεράστια σημαία στην πομπή



Η τεράστια σημαία, η βασιλική σημαία του συντάγματος Grenadier Guards, που βρισκόταν μπροστά από τη νεκροφόρα, προσφέρθηκε στους Grenadier Guards από την ηγεμόνα στην αρχή της βασιλείας της. Δεν άλλαξε ούτε αντικαταστάθηκε ποτέ.

Το χρώμα του λόχου της βασίλισσας, όπως ονομάζεται, κυριαρχούσε σε αυτή την πομπή.

Τι θα γίνει στην κηδεία της βασίλισσας Ελισάβετ στο Γουίνδσορ

Πρόκειται ουσιαστικά για την τέταρτη φάση της κηδείας της βασίλισσας Ελισάβετ.

Είχαν προηγηθεί:

Η κηδεία στο Γουίνδσορ, η διαδικασία λεπτό προς λεπτό

17:06 - Η νεκροφόρα έφθασε σε καθορισμένο σημείο και σχηματίστηκε ξανά πομπή.

17: 10 - Ξεκίνησε η πομπή για το κάστρο του Γουίνδσορ.

17:40 - Ο βασιλιάς Κάρολος και άλλα μέλη της βασιλικής οικογένειας μπαίνουν στην πομπή.

17:53 - Η πομπή φτάνει στο παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου μέσα στο κάστρο του Γουίνδσορ και το φέρετρο τοποθετείται σε βάθρο.

18:00 - Ξεκινά η νεκρώσιμη ακολουθία. Δεν έχει διευκρινιστεί η διάρκειά της. Μόλις ολοκληρωθεί, το βάθρο θα υποχωρήσει στη βασιλική κρύπτη (όπως έγινε και στην κηδεία του Φιλίππου). Τα μέλη της βασιλικής οικογένειας θα αποχωρήσουν, όπως και οι κάμερες.

21:30 - Θα γίνει ο ενταφιασμός, χωρίς κάμερες. Αυστηρά ιδιωτικά. Μαζί με το φέρετρο του Φιλίππου, που περιμένει στην κρύπτη.

Τα live με την πομπή στο κάστρο Γουίνδσορ

Η κηδεία της βασίλισσας Ελισάβετ στο κάστρο Γουίνδσορ [φωτογραφίες]

