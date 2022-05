Το comeback του Κέβιν Σπέισι: Επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη, 5 χρόνια μετά το σκάνδαλο των σεξουαλικών επιθέσεων - iefimerida.gr

Ο Κέβιν Σπέισι επιστρέφει στον πρώτο σημαντικό ρόλο στη μεγάλη οθόνη από το 2017, όταν και κατηγορήθηκε για σεξουαλική επίθεση.

Με την ταινία «1242 – Gateway to the West» επιστρέφει στους πρωταγωνιστικούς ρόλους στις οθόνες του κινηματογράφου ο Κέβιν Σπέισι, πέντε χρόνια μετά το σκάνδαλο για σεξουαλικές επιθέσεις που τον έθεσε εκτός των κινηματογραφικών πλατό.

Τι πραγματεύεται η ταινία της επιστροφής του Κέβιν Σπέισι

Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός θα πρωταγωνιστήσει στην επερχόμενη συμπαραγωγή Ηνωμένου Βασιλείου/Ουγγαρίας/Μογγολίας «1242 – Gateway to the West», η οποία αφηγείται την ιστορία του εγγονού του στρατιωτικού διοικητή του Τζένγκις Χαν, Μπατού Χαν, ο οποίος εξελέγη αρχιστράτηγος του δυτικού τμήματος της Μογγολικής αυτοκρατορίας.

Σύμφωνα με την επίσημη περίληψη, το 1242, ο Χαν έρχεται αντιμέτωπος με έναν βαθιά πνευματικό άνδρα που ονομάζεται Cesareani (Σπέισι) και ένα κάστρο στην Ουγγαρία που σταματά την εισβολή του στην Ευρώπη και τελικά οδηγεί στην πτώση του.

Στην ταινία θα πρωταγωνιστούν, επίσης, οι Έρικ Ρόμπερτς, Κρίστοφερ Λάμπερτ, Τέρενς Σταμπ και οι πρωτοεμφανιζόμενοι Τζέριμι Νιούμαρκ-Τζόουνς και Ζενεβιέβ Φλόρενς, τη σκηνοθετεί ο Ούγγρος Πίτερ Σους και το σενάριο υπογράφουν οι Άρον Χόρβαθ και Τζόαν Λέιν.

Οι κατηγορίες για σεξουαλικές επιθέσεις σε άνδρες

Η ταινία θα είναι ο πρώτος σημαντικός ρόλος του Σπέισι από τότε που κατηγορήθηκε από δεκάδες άνδρες για σεξουαλική παρενόχληση, συμπεριλαμβανομένου του Άντονι Ραπ, στον απόηχο του σκανδάλου του Χάρβεϊ Γουάινστιν που συγκλόνισε το Χόλιγουντ το 2017.

Με τις καταγγελίες να βλέπουν το φως της δημοσιότητας η μία μετά την άλλη, ο Σπέισι απομακρύνθηκε από την τηλεοπτική σειρά House of Cards, στην οποία πρωταγωνιστούσε τότε, αλλά και από την ταινία All the Money in the World, όπου συμπρωταγωνιστούσε με τον Κρίστοφερ Πλάμερ.

Τον περασμένο μήνα, ο ηθοποιός δήλωσε μέσω των δικηγόρων του ότι οι ισχυρισμοί του Άντονι Ραπ ότι το 1986 ο Κέισι του επιτέθηκε σεξουαλικά, όταν εκείνος ήταν 14 χρόνων, είναι αναληθή. Συγκεκριμένα, οι δικηγόροι του Σπέισι δήλωσαν ότι το γεγονός που περιέγραψε ο Ραπ δεν συνέβη ποτέ.

Όταν ο Ραπ αναφέρθηκε δημόσια στο υποτιθέμενο περιστατικό, ο Σπέισι είχε απαντήσει λέγοντας ότι τρομοκρατήθηκε όταν άκουσε τους ισχυρισμούς και ότι δεν θυμόταν τη συνάντηση.

«Αν όντως συμπεριφέρθηκα τότε όπως περιγράφει, του οφείλω την πιο ειλικρινή συγγνώμη για αυτή τη βαθιά ανάρμοστη συμπεριφορά», τόνισε τότε ο ηθοποιός.

Πάνω από 20 άλλοι κατήγοροι έχουν εμφανιστεί έκτοτε, μερικοί από τους οποίους ήταν άνδρες που δήλωσαν ότι ο Σπέισι τους παρενόχλησε όταν ήταν έφηβοι ή νεαροί ενήλικες. Ο Σπέισι κατηγορήθηκε επίσης για παρενόχληση ορισμένων μελών του συνεργείου και του καστ στα γυρίσματα της σειράς του House Of Cards, στην οποία πρωταγωνιστούσε εκείνη την εποχή.

Το 2018, η ινδική εταιρεία διανομής ταινιών, Vertical Entertainment, έδωσε στο αστυνομικό δράμα Billionaire Boys Club μια περιορισμένη κυκλοφορία στους κινηματογράφους των ΗΠΑ, με τον Σπέισι να γυρίζει τις σκηνές του πριν απαγγελθούν οι κατηγορίες.