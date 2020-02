Απίστευτο: Τρελή καταδίωξη με ληστή που πήρε νεκροφόρα με ένα πτώμα μέσα! [βίντεο]

Διπλό μπελά βρήκε ένας ληστής στην Καλιφόρνια.

Ο δράστης βρέθηκε έξω από εκκλησία στο Λος Αντζελες και έκλεψε ένα αυτοκίνητο το οποίο ήταν παρκαρισμένο μπροστά στον ναό. Μόνο που το αυτοκίνητο αυτό ήταν… νεκροφόρα και μέσα της υπήρχε ένα πτώμα! Ο οδηγός του αυτοκινήτου το είχε αφήσει έξω από την εκκλησία, με αναμμένη τη μηχανή, προκειμένου να μεταφέρει στο εσωτερικό της ένα άλλο πτώμα. Το πρώτο βρισκόταν ακόμη μέσα στο όχημα όταν ο δράστης το έκλεψε, προφανώς χωρίς να αντιληφθεί ότι ο «επιβάτης» ήταν νεκρός.

Την Τετάρτη, το γραφείο του σερίφη της κομητείας του Λος Άντζελες κάλεσε μέσω του Twitter τον ύποπτο να επιστρέψει το πτώμα.

«Από όλες τις κακές αποφάσεις που πήρες, κάνε τουλάχιστον μία καλή και επέστρεψε το πτώμα και το φέρετρο», έγραψε χαρακτηριστικά το γραφείο του σερίφη του Λος Αντζελες.

To the suspect(s) driving around in a Black Lincoln Navigator stolen from the 700 blk of Rosemead Bl just after 8PM today in uninc #Pasadena:



Out of all the bad decisions you have made, at least make one good one & bring back the deceased person & casket inside the Navigator. pic.twitter.com/Dvo7u94zL1