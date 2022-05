Ιστορική στιγμή στον Λευκό Οίκο: Η Καρίν Ζαν-Πιερ είναι η πρώτη μαύρη και γκέι εκπρόσωπος - iefimerida.gr

«Είμαι όλα όσα μισεί ο Ντόναλντ Τραμπ», είχε πει το 2018 η Καρίν Ζαν Πιερ, η πρώτη μαύρη, ομοφυλόφιλη που διορίστηκε εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, στη θέση της Τζεν Ψάκι που αποχωρεί.

Η Ζαν Πιερ θα διαδεχθεί στο προβεβλημένο, αλλά και φοβερά εκτεθειμένο στην αμερικανική και παγκόσμια κοινή γνώμη πόστο, την Τζεν Ψάκη, της οποίας ήταν προηγουμένως αναπληρώτρια, από τις 13 Μαΐου, σύμφωνα με δελτίο τύπου του Λευκού Οίκου, στο οποίο ο Τζο Μπάιντεν δήλωσε «περήφανος» για αυτόν τον διορισμό. Ο Δημοκρατικός πρόεδρος των ΗΠΑ έπλεξε το εγκώμιο της Ζαν Πιερ, επαινώντας την «εμπειρία, το ταλέντο και την ειλικρίνεια» της μέλλουσας εκπροσώπου Τύπου του.

«Θα είναι η πρώτη μαύρη και ανοιχτά LGBTQ+ γυναίκα» έγραψε από την πλευρά της στο Twitter η Ψάκι, η οποία είχε εξ’ αρχής γνωστοποιήσει ότι θα παραιτηθεί κατά τη διάρκεια της θητείας του Μπάιντεν. «Θα δώσει φωνή σε πολλούς ανθρώπους και θα επιτρέψει σε πολλούς να κάνουν μεγάλα όνειρα», πρόσθεσε.

Η 44χρονη Καρίν Ζαν Πιερ και η σύντροφός της, δημοσιογράφος του CNN, Σουζάν Μαλβό, έχουν υιοθετήσει ένα κοριτσάκι, τη Σολέιγ Μαλβό Ζαν Πιερ. Σύμφωνα με αμερικανικά ΜΜΕ η απερχόμενη εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου θα ενταχθεί στο δυναμικό του προοδευτικού δικτύου MSNBC.

To αμερικανικό όνειρο της Καρίν Ζαν Πιερ

Ως αντικαταστάτρια της Ψακι η Καρίν Ζαν Πιερ έχει ήδη εμφανιστεί αρκετές φορές στο πόντιουμ με το φημισμένο μπλε φόντο του μπρίφινγκ ρουμ “James S. Brady” του Λευκού Οίκου στο πλαίσιο της λίαν ριψοκίνδυνης ημερήσιας ενημέρωσης των εκπροσώπων του Τύπου σε ζωντανή αναμετάδοση από τα τηλεοπτικά δίκτυα.

Η μία φεύγει, η άλλη έρχεται: Η μέλλουσα και η απερχόμενη εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρίν Ζαν Πιερ και Τζεν Ψάκι / Φωτογραφία: AP Photo/Evan Vucci

Απόφοιτη του Ινστιτούτου Τεχνολογίας της Νέας Υόρκης και κάτοχος μεταπτυχιακού από το τμήμα Διεθνών και Δημοσίων Υποθέσεων του Πανεπιστημίου Κολούμπια η Ζαν Πιέρ είχε εργαστεί στις δύο προεκλογικές καμπάνιες του Μπαράκ Ομπάμα – το 2008 και το 2012 – και σε εκείνη του Τζο Μπάιντεν το 2020, προτού την συμπεριλάβει στο επιτελείο του στο Λευκό Οίκο.

Η μόνη μαύρη γυναίκα, πριν την Ζαν Πιερ, που είχε αναλάβει καθήκοντα αναπληρώτριας εκπροσώπου Τύπου του Λευκού Οίκου ήταν η Τζούντι Σμιθ επί προεδρίας Τζορτζ Μπους πατέρα το 1991.

Γεννημένη στο Φορτ ντε Φρανς της Μαρτινίκα από Αϊτινούς γονείς, η Ζαν Πιερ μετανάστευσε αργότερα στις Ηνωμένες Πολιτείες και συγκεκριμένα στη Νέα Υόρκη, όπου μεγάλωσε στο Κουίνς Βίλατζ, φροντίζοντας συχνά τα δύο μικρότερα αδέλφια της καθώς ο πατέρας της ήταν οδηγός ταξί και η μητέρα της εργαζόταν ως πάροχος οικιακής φροντίδας.

Η Καρίν Ζαν Πιερ στο πρώτο της μπρίφινγκ στον Λευκό Οίκο στις 26 Μαϊου του 2021 / Φωτογραφία αρχείου: Wikipedia

Η νέα εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου έχει μιλήσει συχνά για το πώς το ταξίδι της οικογένειάς της, εμβληματικό του “Αμερικανικού Ονείρου» και το γεγονός ότι μεγάλωσε σε μια κοινότητα μεταναστών από την Αϊτή άσκησαν τεράστια επίδραση στη ζωή της και την καριέρα της.

Η κατάθλιψη και η απόπειρα αυτοκτονίας

Η Ζαν Πιερ, που ήθελε αρχικά να γίνει γιατρός, έχει διατελέσει επικεφαλής δημοσίων σχέσεων της οργάνωσης MoveOn.org και δίνει μεταξύ άλλων μάχες για την κατάρριψη των προκαταλήψεων αναφορικά με τα ψυχικά νοσήματα. Έχει μιλήσει για το πώς υπήρξε θύμα σεξουαλικής επίθεσης στην παιδική της ηλικία κι ότι υπέφερε από κατάθλιψη.

Η Καρίν Ζαν Πιερ στην έκθεση βιβλίου BookExpo τον Ιούνιο του 2019 / Φωτογραφία αρχείου: Wikimedia Commons

Στο βιβλίο της του με τίτλο: “Moving Forward: A Story of Hope, Hard Work, and the Promise of America” («Προχωρώντας Μπροστά: Μια Ιστορία Ελπίδας, Σκληρής Δουλείας και της Υπόσχεσης της Αμερικής»), που κυκλοφόρησε το 2019, η Ζαν Πιερ μίλησε για την «πίεση της επιτυχίας που συνοδεύει όσους μεγαλώνουν σε οικογένειες μεταναστών». «Αυτή η πίεση ήταν τόσο μεγάλη και το αίσθημα της αποτυχίας μου τόσο ισχυρό, που σκέφτηκα ότι η οικογένειά μου θα ήταν καλύτερα χωρίς εμένα. Προσπάθησα να βάλω τέλος στη ζωή μου», ανέφερε σε ανάρτησή της που δημοσιεύτηκε στον ιστότοπο του δικτύου MSNBC, όπου είχε εργαστεί ως σύμβουλος στο παρελθόν.

Όταν ρωτήθηκε χθες για το μήνυμα που θέλει να στείλει στην αμερικανική νεολαία, η Ζαν Πιερ απάντησε: «Αν έχετε πάθος μ’ αυτό που θέλετε να γίνετε, εκεί που θέλετε να φθάσετε κι εργάζεστε πολύ σκληρά, θα πετύχετε το στόχο σας. Θα σας ρίξουν κάτω και θα περάσετε ορισμένες δύσκολες περιόδους. Δεν θα είναι εύκολα πάντα τα πράγματα, αλλά οι ανταμοιβές είναι εκπληκτικές, ειδικά αν μείνετε πιστοί στους εαυτούς σας».