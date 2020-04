Κάρι Σίμοντς: Η έγκυος μνηστή του Μπόρις Τζόνσον πέρασε μια εβδομάδα με συμπτώματα κορωνοϊού

Η έγκυος μνηστή του Βρετανού πρωθυπουργού, Κάρι Σίμοντς, αποκάλυψε ότι αναρρώνει μετά από συμπτώματα του κορωνοΪού.

Η 32χρονη πρώην σύμβουλος της βρετανικής κυβέρνησης, η οποία περιμένει το πρώτο της παιδί στις αρχές του καλοκαιριού, ανήκει στην ομάδα των ευάλωτων ατόμων που καλούνται να αποφεύγουν την επαφή με όσους έχουν συμπτώματα του κορωνοϊού.

Σε ανάρτησή της στο Twitter, η Κάρι Σίμοντς, η οποία έχει απομονωθεί από τον Μπόρις Τζόνσον, δήλωσε ότι υπέφερε από την Covid-19 την περασμένη εβδομάδα, παρά το γεγονός ότι δεν έχει επίσημα διαγνωσθεί με την ασθένεια.

Ο Μπόρις Τζόνσον δήλωσε χθες, Παρασκευή, ότι παραμένει σε απομόνωση με ήπια συμπτώματα του Covid-19, όπως πυρετό, επτά ημέρες αφότου διαγνώστηκε θετικός στον νέο κορωνοϊό που προκαλεί την αναπνευστική νόσο.

Λίγο μετά την ανακοίνωσή του, η Κάρι Σίμοντς η οποία συνήθως ζει στην πρωθυπουργική κατοικία, δημοσίευσε μία φωτογραφία της από το Camberwell στο νότιο Λονδίνο όπου έχει απομονωθεί με τον σκύλο του ζευγαριού.

«Πέρασα την περασμένη εβδομάδα στο κρεβάτι με τα κύρια συμπτώματα του κορωνοϊού. Δεν χρειάστηκε να κάνω το διαγνωστικό τεστ και έπειτα από επτά ημέρες ξεκούρασης, νιώθω πιο δυνατή και είμαι στην ανάρρωση», έγραψε η εγκυμονούσα Σίμοντς.

Being pregnant with Covid-19 is obviously worrying. To other pregnant women, please do read and follow the most up to date guidance which I found to be v reassuring: https://t.co/JPvIDeB3l6