Καπιτώλιο: Βίντεο που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο δείχνει μια γυναίκα αιμόφυρτη στο πάτωμα

Μια γυναίκα δέχθηκε πυρά από έναν αξιωματικό των δυνάμεων επιβολής του νόμου μέσα στο αμερικανικό Καπιτώλιο, μετέδωσε το τηλεοπτικό ειδησεογραφικό δίκτυο NBC NEWS.

Το CNN έκανε λόγο για μια γυναίκα σοβαρά τραυματισμένη από πυρά.

Στα social media κυκλοφορεί ένα βίντεο-σοκ το οποίο φέρεται να είναι από το Καπιτώλιο και δείχνει μία γυναίκα τραυματισμένη στο έδαφος. Λίγα δευτερόλεπτα πριν έχει ακουστεί ένας πυροβολισμός.

Το βίντεο το ανέβασε ένας χρήστης του Twitter Tayler Hansen ο οποίος ισχυρίζεται ότι είναι στο κτίριο.

«Mία γυναίκα πυροβολήθηκε στο λαιμό ακριβώς πίσω μου», υποστηρίζει ο χρήστης του Twitter.

A young woman was just shot in the neck right besides me in the Capitol Building pic.twitter.com/hLQo4IP8J1