Καναδάς: Η τηλεόραση έκοψε την σκηνή του Τραμπ στο «Μόνος στο σπίτι 2» - «Καρφιά» του Ρεπουμπλικάνου στον Τριντό

Στα… αυτιά του Ντόναλντ Τραμπ έφτασε η είδηση ότι κανάλι της κρατικής τηλεόρασης του Καναδά, έκοψε την σκηνή όπου συναντά τον Μακόλεϊ Κάλκιν στο «Μόνος στο σπίτι 2».

Ο Αμερικανός πρόεδρος παίζει σε μία σκηνή της ταινίας, την οποία προέβαλε τηλεοπτικό κανάλι, το οποίο όμως έκοψε την συγκεκριμένη σκηνή. Αυτό κυκλοφόρησε στο Twitter, όπου εκεί… δεν ξεφεύγει τίποτα του Τραμπ. Αμέσως έκανε αναδημοσίευση την είδηση και πέταξε «καρφιά» στον Καναδό πρωθυπουργό, Τζάστιν Τριντό.

«Μάλλον του Τζάστιν δεν του άρεσε ότι τον υποχρέωσα να πληρώσει στο ΝΑΤΟ ή με τη συμφωνία για το εμπόριο» έγραψε και στη συνέχεια για να διασκεδάσει τις εντυπώσεις έγραψε στο twitter πως «η ταινία δεν θα είναι ποτέ η ίδια (αστειεύομαι)».

I guess Justin T doesn’t much like my making him pay up on NATO or Trade! https://t.co/sndS7YvIGR