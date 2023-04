Απίστευτο σκηνικό στον Καναδά- Πολιτικοί έκαναν παρέλαση με ροζ τακούνια[βίντεο] - iefimerida.gr

Καναδοί πολιτικοί φόρεσαν ροζ τακούνια και έκαναν...παρέλαση.

Η αλλόκοτη πρωτοβουλία έγινε viral στο διαδίκτυο, ενώ αποτέλεσε μέρος της εκστρατείας ενημέρωσης για τα αγόρια και τους άνδρες σε σχέση με την έμφυλη βία.

Οι άνδρες κυκλοφορούν μέσα στα θεσμικά κτίρια του Καναδά φορώντας ροζ ψηλοτάκουνα συμμετέχοντας στην εκστρατεία «Hope In High Heels»(Ελπίδα Στα Ψηλά Τακούνια) που χρηματοδοτήθηκε από το Halton Women's Place, ένα καταφύγιο γυναικών στο Οντάριο, όπως μετέδωσε το Fox News.

Η εκστρατεία, η οποία διεξάγεται εδώ και τέσσερα χρόνια, έχει ως στόχο την ενημέρωση των ανδρών και των αγοριών σχετικά με τη βία λόγω φύλου, ενώ παράλληλα συγκεντρώνει χρήματα για το καταφύγιο γυναικών.

«Η βία κατά των γυναικών εξακολουθεί να είναι διαδεδομένη στην κοινωνία μας. Η Hope in Heels είναι μια εκδήλωση που διαδίδει την ευαισθητοποίηση απέναντι στη βία κατά των γυναικών, ενώ ενθαρρύνει τους άνδρες και τα αγόρια να γίνουν μέρος της λύσης. Φορέσαμε τα χαρακτηριστικά ροζ τακούνια τους για να υποστηρίξουμε αυτόν τον σημαντικό σκοπό», έγραψε την Πέμπτη στο Twitter ο Καναδός υπουργός Μεταφορών Ομάρ Αλγκάμπρα, κοινοποιώντας ένα βίντεο από την εκδήλωση που δείχνει τους άνδρες να περπατούν γύρω από το τραπέζι συνεδριάσεων με ροζ τακούνια.

Το βίντεο με τους βουλευτές να παρελαύνουν με τακούνια

Η βουλευτής των Φιλελευθέρων, Καρίνα Γκούλντ μοιράστηκε επίσης φωτογραφίες των ανδρών συναδέλφων της που φορούσαν τα καυτά ροζ τακούνια. Έγραψε: «Καλωσορίσαμε την @HaltonWomensPl στο Hill για την 4η ετήσια εκδήλωση Hope in High Heels on the Hill, για να συνεχίσουμε τη συζήτηση για τη συστημική βία κατά των γυναικών. Η εκπαίδευση των ανδρών και των αγοριών είναι μέρος της λύσης και είναι ευθύνη όλων μας να τερματίσουμε τη βία με βάση το φύλο».

Η Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, μία στις τρεις γυναίκες θα βιώσει σωματική ή σεξουαλική βία στη ζωή της.