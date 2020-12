Κάγκελα στο αστέρι του Τραμπ στη Λεωφόρο της Δόξας στο Χόλιγουντ -Το βανδαλίζουν διαρκώς

Ένα μεταλλικό τείχος και μια σανίδα προστατεύουν πλέον το αστέρι του Ντόναλντ Τραμπ στη Λεωφόρο της Δόξας του Χόλιγουντ.

Το αστέρι του απερχόμενου Ρεπουμπλικανού προέδρου έχει δεχθεί τα τελευταία χρόνια αρκετές φορές επιθέσεις με μπογιές, αυτοκόλλητα, ακόμη και βαριοπούλα και τώρα καλύπτεται από μια ξύλινη σανίδα και μεταλλικά κάγκελα που έχουν στηθεί γύρω του – μια... ειρωνική εξέλιξη για τον Τραμπ, αν θυμηθεί κανείς τις αποφάσεις του για τον διαχωρισμό παιδιών μεταναστών από τους γονείς τους στα σύνορα των ΗΠΑ με το Μεξικό και την κράτησή τους σε κλουβιά. Ορισμένοι χρήστες μέσων κοινωνικής δικτύωσης, μάλιστα, σχολίασαν ότι επιτέλους ο Τραμπ απέκτησε το… τείχος που τόσο επιθυμούσε.

