Πέθανε ο ηθοποιός Ουίλιαμ Χαρτ, σε ηλικία 71 ετών - iefimerida.gr

Πέθανε ο γνωστός ηθοποιός Ουίλιαμ Χαρτ, σε ηλικία 71 ετών.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο ηθοποιός πέθανε την Κυριακή (13 Μαρτίου) από φυσικά αίτια και τον θάνατό του επιβεβαίωσε στο Variety ο φίλος του, Gerry Byrne.

Επίσης, ο γιος του, σε σχετική ανακοίνωση, αναφέρει: «Με μεγάλη θλίψη η οικογένεια Χαρτ θρηνεί τον θάνατο του Ουίλιαμ Χαρτ, αγαπημένου πατέρα και βραβευμένου με Όσκαρ ηθοποιού, που πέθανε στις 13 Μαρτίου 2022, μία εβδομάδα πριν από τα 72α γενέθλιά του. Πέθανε ειρηνικά, με την οικογένειά του στο πλευρό του, από φυσικά αίτια».

Ποιος ήταν ο ηθοποιός Ουίλιαμ Χαρτ

Πρόκειται για έναν καταξιωμένο ηθοποιό γνωστό για την ερμηνεία του στο «Kiss of the Spider Woman» του 1985, καθώς και στα «The Big Chill» και «Body Heat».

Ο Ουίλιαμ Χαρτ γεννήθηκε στις 20 Μαρτίου 1950 στην Ουάσιγκτον. Οι γονείς του χώρισαν όταν ήταν 6 ετών και η μητέρα του παντρεύτηκε ξανά τον Χένρι Λουκ III, γιο του εκδότη του περιοδικού «Time Henry Luce».

Ο Χαρτ ξεκίνησε την καριέρα του σκηνοθετώντας, ενώ αργότερα έπαιξε σε ταινίες. Ο πρώτος του σημαντικός κινηματογραφικός ρόλος ήταν στην ταινία επιστημονικής φαντασίας «Altered States» όπου η ερμηνεία του ως εμμονικός επιστήμονας τον έκανε να αναγνωρισθεί ευρέως.

Ο Χαρτ προτάθηκε για τέσσερα Όσκαρ κατά τη διάρκεια της μακρόχρονης καριέρας του. Έλαβε το Βραβείο Καλύτερης Ανδρικής Ερμηνείας στο Φεστιβάλ των Καννών και το Όσκαρ Α' Ανδρικού Ρόλου για το «Kiss of the Spider Woman» το 1985. Έχει λάβει τρεις επιπλέον υποψηφιότητες για Όσκαρ Καλύτερου Ηθοποιού για τα: «Children of a Lesser God» (1986), «Broadcast News» (1987) και «A History Of Violence» (2005).

Τον Ιούνιο του 2007, η Marvel Studios ανακοίνωσε ότι ο Χαρτ θα υποδυόταν τον στρατηγό Thaddeus Ross στην ταινία του 2008 «The Incredible Hulk» μαζί με τους Edward Norton, Liv Tyler και Tim Roth, επιστρέφοντας στον συγεκεκριμένο ρόλο στις ταινίες «Captain America: Civil War» (2016), «Avengers: Infinity War» (2018), «Avengers: Endgame» (2019) και «Black Widow» (2021).

Ο Ουίλιαμ Χαρτ ήταν πατέρας τεσσάρων παιδιών, έχοντας κάνει δύο γάμους. Ήταν παντρεμένος με τη Mary Beth Hurt από το 1971 έως το 1982 και με τη Heidi Henderson ​από το 1989 ως το 1992.