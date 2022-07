Πέθανε ο ηθοποιός David Warner, γνωστός από τον ρόλο του στον «Τιτανικό» - iefimerida.gr

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών ο Βρετανός ηθοποιός David Warner, o oποίος είχε παίξει και στον Τιτανικό.

Σύμφωνα με το BBC, o γνωστός ηθοποιός πέθανε από ασθένεια «που σχετίζεται με τον καρκίνο» στο Denville Hall, ένα ίδρυμα φροντίδας για ανθρώπους της βιομηχανίας του θεάματος.

Η οικογένεια του ηθοποιού επιβεβαίωσε τη δυσάρεστη είδηση μέσω ανακοίνωσης που μετέδωσε το βρετανικό πρακτορείο:

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Τους τελευταίους 18 μήνες αντιμετώπισε τη διάγνωσή του με χάρη και αξιοπρέπεια. Θα λείψει πάρα πολύ σε εμάς, την οικογένεια και τους φίλους του, και θα τον θυμόμαστε ως έναν καλόκαρδο, γενναιόδωρο και συμπονετικό άνθρωπο, σύντροφο και πατέρα, του οποίου η κληρονομιά του εξαιρετικού έργου άγγιξε τις ζωές τόσων πολλών ανθρώπων όλα αυτά τα χρόνια. Είμαστε συντετριμμένοι».

Ο ρόλος στον «Τιτανικό» και η παρουσία του στο τηλεοπτικό «τοπίο»

Παρά την πλούσια καριέρα του, ο David Warner έγινε γνωστός για το ρόλο του ως βοηθός του Billy Zane, Spicer Lovejoy, στην ταινία «Τιτανικός», το 1997, στην οποία πρωταγωνιστούσαν ο Leonardo DiCaprio και η Kate Winslet. Οι θαυμαστές τον θυμούνται επίσης από την ταινία «The Omen» (1976) (H προφητεία), όπου υποδύθηκε τον φωτογράφο Keith Jennings.

Θεωρήθηκε ο καλύτερος «Άμλετ» της γενιάς του στη σκηνή του θεάτρου, αλλά στη συνέχεια στράφηκε στον κινηματογράφο ως ηθοποιός χαρακτήρων, ταξιδεύοντας από τον βρετανικό κινηματογράφο της δεκαετίας του '60 στα σύμπαντα επιστημονικής φαντασίας των Tron, Doctor Who και Star Trek μέχρι τον Batman Beyond, Ripper Street και Sweeney Todd.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Επιπλέον, είχε πρωταγωνιστήσει σε πολλές επιτυχίες, όπως το Scream 2, ως Gus Gold, ο Πλανήτης των πιθήκων, ως γερουσιαστής Sandar, το You, Me and Him, ως Michael Miller και το Mary Poppins Returns, ως Admiral Bloom.

Ο τελευταίος του ρόλος ήταν η φωνή του The Lobe, στο Teen Titans Go!, το 2020.

Ο «δρόμος» από το Μάντσεστερ προς την Ακαδημία Δραματικής Τέχνης

Γεννήθηκε στις 29 Ιουλίου 1941 στο Μάντσεστερ. Η παιδική του ηλικία ήταν απογοητευτική, γιατί συνοδεύτηκε από συχνές μετακομίσεις λόγω επαγγελματικών λόγων του πατέρα του, με αποτέλεσμα ο μικρός Ντέιβιντ να πάει σε οκτώ σχολεία και να κόβεται με μεγάλη αποτυχία στις εξετάσεις.

Οι γονείς του χώρισαν όταν ήταν έφηβος και από τότε δεν ξαναείδε τη μητέρα του, μέχρι τον θάνατό της.

Αφού δούλεψε σε πολλά διαφορετικά επαγγέλματα, γράφτηκε στη Βασιλική Ακαδημία Δραματικής Τέχνης (Royal Academy of Dramatic Art), και αργότερα στη Βασιλική Εταιρεία του Σαίξπηρ (Royal Shakespeare Company).

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τελικά, εμφανίστηκε στο δράμα Άμλετ με μεγάλη επιτυχία και έγινε πασίγνωστος σε ηλικία 24 χρόνων. Από τότε έλαβε μέρος σε πλήθος έργων και έκανε διεθνή καριέρα και στον κινηματογράφο.

Ήταν παντρεμένος με την Χάριετ Λίντγκρεν από το 1969 ως το 1972 και από το 1979 είναι παντρεμένος με τη Σίλα Κεντ, με την οποία έχει έναν γιο, τον Λιούκ.