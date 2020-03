Ιταλός αναλυτής γράφει για το iefimerida.gr: «Η Γεωπολιτική του κορωνοϊού -Μια νέα εποχή αρχίζει»

O Marco Vicenzino είναι διευθυντής του think tank «Global Strategy Project» που αναλύει γεωστρατηγικούς κινδύνους και διεθνή οικονομικά θέματα. Τώρα αναλύει στο iefimerida.gr την γεωπολιτική μετά την πανδημία του κορωνοϊού.

Εμφανίζεται συχνά στα δίκτυα CNN, BBC, Fox, Al Jazeera, κλπ, ενώ αρθρογραφεί σε διεθνή μέσα όπως New York Times, Financial Times, Guardian, El Mundo, El Pais, Folha de Sao Paulo. Είναι απόφοιτος των Oxford University και Georgetown University Law Center. Για το iefimerida έγραψε το άρθρο «The Coronavirus’ Geopolitics: A New Era Begins».

Το άρθρο του αναλυτή:

«Ως γεωπολιτικός αναλυτής και κανονικός ομιλητής σε διεθνή συνέδρια, έχω συχνά θέσει το ερώτημα: «Τι σας κρατάει ξύπνιους το βράδυ;» Δηλαδή, τι είδους διεθνείς απειλές ασφάλειας σας ανησυχούν περισσότερο. Η συνεπής και συνεχής απάντησή μου με την πάροδο των ετών ήταν πανδημίες. Η ιστορία είναι γεμάτη με καταστροφικά παραδείγματα, που κυμαίνονται από την Μαύρη Πλάκα των μέσων του 14ου αιώνα, η οποία σκότωσε περίπου το ήμισυ του ευρωπαϊκού πληθυσμού, στην ισπανική γρίπη του 1918, η οποία σκότωσε σχεδόν 100 εκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως, σύμφωνα με εκτιμήσεις.

Πιο πρόσφατα, επαναλάμβανα αυτό το σημείο σε μια ομιλία στις 26 Φεβρουαρίου σε μια ομάδα επενδυτών σχετικά με το Coronavirus, γνωστό και ως Covid-19. Η προειδοποίησή μου δεν ήταν να υποτιμήσω την ικανότητα του ιού να διαχέει τον όλεθρο στις παγκόσμιες αγορές. Θα μπορούσε να είναι πολύ χειρότερο από ο,τιδήποτε αναμενόταν. Οι δυνατότητες εκτεταμένων και μακροπρόθεσμων ζημιών δεν οφείλονται μόνο στις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού, αλλά στην ευρύτερη εμπιστοσύνη των επιχειρήσεων και των καταναλωτών με πιθανή παγκόσμια ύφεση.

Όσοι φέρουν κακές ειδήσεις συχνά απορρίπτονται ως αστυνομικοί. Ωστόσο, ο πιο ανησυχητικός παράγοντας τις τελευταίες εβδομάδες και μήνες ήταν το επίπεδο εφησυχασμού και αδιαφορίας από πολλούς στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα σχετικά με τους κινδύνους του ιού.

Ο πιο ανησυχητικός παράγοντας μέχρι πρόσφατα ήταν το υψηλό επίπεδο εφησυχασμού και αδιαφορίας από τους ηγέτες για τους κινδύνους του Covid-19. Παρά τις αμφιβολίες που τροφοδοτούνται από το χαμηλό ποσοστό θνησιμότητας, η κατώτατη γραμμή είναι ότι το Covid-19 έχει σκοτώσει πάνω από 4.000 αθώους ανθρώπους και μολύνει πάνω από 100.000. Χρειάζονται βάσιμες ανησυχίες και απαραίτητη αποτελεσματική δράση.

Σε ιστορική αναδρομή, το Μάρτιο του 2020, και συγκεκριμένα η 11η Μαρτίου, ενδέχεται να σηματοδοτήσει την επίσημη έναρξη μιας νέας εποχής. Πρώτον, στις 11 Μαρτίου, έληξε η μεγαλύτερη ιστορία της αγοράς στην ιστορία της αγοράς, η οποία διήρκεσε σχεδόν ακριβώς για 11 χρόνια. Σύμφωνα με τους οικονομολόγους, ο μέσος Dow Jones έχει εισέλθει επισήμως στην αγορά μεριδίων. Καθώς ο ιός εξαπλώνεται, οι παγκόσμιες αγορές και το εμπορικό συμβόλαιο, και τα διεθνή ταξίδια καθίστανται πιο περιορισμένα, η πρόβλεψη φαίνεται αρκετά άσχημη για το άμεσο μέλλον, και ενδεχομένως πέραν αυτού. Ο αγώνας πετρελαίου Ρωσίας-Σαουδικής Αραβίας που οδηγεί σε ιστορική πτώση της τιμής του πετρελαίου περιπλέκει περαιτέρω τις παγκόσμιες προβλέψεις.

Δεύτερον, στις 11 Μαρτίου, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) δήλωσε τελικά το Covid-19 μια επίσημη παγκόσμια πανδημία. Για πολιτικούς κυρίως λόγους, ο ΠΟΥ είχε καθυστερήσει. Εν μέρει, λόγω των υπερβολικών ανταγωνιστικών γεωπολιτικών συμφερόντων σε έναν ολοένα και πιο κατακερματισμένο κόσμο, η συντονισμένη διεθνής αντίδραση στο Covid-19 εξακολουθεί να λείπει. Κατά συνέπεια, περισσότεροι άνθρωποι πεθαίνουν άσκοπα. Η ιστορία μπορεί να αποδείξει ότι μια προγενέστερη επίσημη προειδοποίηση θα μπορούσε να καταλύσει τα έθνη και τις κοινωνίες να κινητοποιηθούν νωρίτερα και να σώσουν χιλιάδες ζωές. Αν και οι οικονομίες μπορούν να ανακάμψουν με την πάροδο του χρόνου, η απώλεια ανθρώπινης ζωής δεν μπορεί.

Τρίτον, στις 11 Μαρτίου, ο Πρόεδρος Trump ανακοίνωσε επίσημα μια 30ήμερη αναστολή των διατλαντικών πτήσεων -εκτός από το Ηνωμένο Βασίλειο- και άλλες προειδοποιήσεις που χρειάζονται διευκρίνιση. Η αναστολή αποτελεί τεχνικά ένα προσωρινό μέτρο, αν και υπόκειται σε επέκταση, εάν χρειαστεί. Η αναστολή δεν σηματοδοτεί μια τυπική παραβίαση της διατλαντικής σχέσης παρά τα χρόνια των αυξανόμενων διαιρέσεων. Ωστόσο, δεν πρέπει να υποτιμάται ο σημαντικός συμβολισμός και τα κόστη που συνεπάγεται η αναστολή της πτήσης. Για πολλούς ευρωπαίους ηγέτες, μπορεί να ενισχύσει την αίσθηση και, για μερικούς, να καταλάβουν ότι σε έναν όλο και περισσότερο επικίνδυνο και κατακερματισμένο κόσμο, η Ευρώπη θα πρέπει να σταθεί περισσότερο από μόνη της. Το εάν η Ευρώπη είναι σε θέση ή / και πρόθυμη να το πράξει, παραμένει αντικείμενο έντονων συζητήσεων. Αυτή θα είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένη αφού τελικά υποχωρήσει η κρίση και υπολογιστούν οι τελικές δαπάνες, τόσο ανθρώπινες όσο και οικονομικές.

Η Ιταλία παραμένει στην πρώτη γραμμή της αιματηρής μάχης της Ευρώπης κατά του ιού. Τέτοιες δύσκολες συνθήκες δεν έχουμε δει από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ένα μεγάλο μέρος της Ευρώπης είναι πιθανό να ακολουθήσει το παράδειγμα, αλλά σε ποιο βαθμό θα είναι σύντομα γνωστό ότι ο αγώνας κατά του χρόνου συνεχίζεται.

Ο αριθμός λοιμώξεων και θανάτων στις αναπτυσσόμενες περιφέρειες, συμπεριλαμβανομένης της Λατινικής Αμερικής και της Αφρικής, παραμένει αρκετά χαμηλός προς το παρόν. Ωστόσο, αυτές οι κοινωνίες παραμένουν στην άκρη, καθώς αγωνίζονται να εφαρμόσουν τα απαραίτητα προληπτικά μέτρα. Με πολύ πιο περιορισμένους πόρους, θα πληρώνουν μια εκθετικά υψηλότερη τιμή εάν ο ιός φθάσει στον πλήρη αντίκτυπό του.

Στη Μέση Ανατολή, ενώ το Ιράν βρίσκεται στο προσκήνιο του Covid-19, με τις μολύνσεις και τους θανάτους να αυξάνονται εκθετικά, η Σαουδική Αραβία έκλεισε τις πόρτες της για το hajj - το ετήσιο προσκύνημα για τους μουσουλμάνους παγκοσμίως - σε μια προσπάθεια αποτελεσματικής συγκράτησης του ιού στο βασίλειο. Παρά τον φόβο και την ανησυχία για την εξάπλωση του ιού, οι περιφερειακές εντάσεις δεν θα τεθούν σε αναμονή. Η δολοφονία δύο Αμερικανών στρατιωτών και βρετανών στρατιωτών σε επιθέσεις πυραύλων σε ιρακινή βάση έχει τερματίσει την προσωρινή εκεχειρία εχθροπραξιών - μετά την αμερικανική δολοφονία της δεύτερης ισχυρότερης φιγούρας του Ιράν στις αρχές Ιανουαρίου 2020. Ο περιφερειακός αγώνας συνεχίζεται, είτε μέσω πληρεξουσίων είτε απευθείας σύγκρουση.

Παρά το γεγονός ότι μοιράζονται εκτεταμένα σύνορα με την Κίνα, η Ρωσία και η Ινδία έχουν κατορθώσει να διατηρήσουν τις λοιμώξεις του Covid-19 αρκετά χαμηλές προς το παρόν με σκληρά μέτρα. Για την Κίνα, από όπου προέρχεται το Covid-19, το επίπεδο των λοιμώξεων και των θανάτων μειώθηκε. Η Κίνα έχει πιστωθεί διεθνώς για αποτελεσματική επιβολή της νομοθεσίας.

Ωστόσο, μακροπρόθεσμα η Κίνα θα πρέπει επίσης να φέρει την ιστορική ευθύνη για τη διάδοση του Covid-19. Όταν προέκυψαν αρχικά συμπτώματα του ιού τύπου SARS που εξαπλώθηκε τον Δεκέμβριο του 2019, οι αρχές αντέδρασαν με ένα συνδυασμό ακατάλληλης παραποίησης και κακής μεταχείρισης. Η αδυναμία αντιμετώπισης της απειλής αμέσως οδήγησε στην καταστροφή στο εσωτερικό και σε μια παγκόσμια πανδημία στο εξωτερικό, με την πιθανή έκβαση που παραμένει αβέβαιη. Αυτό που είναι βέβαιο είναι ότι η ζωή θα αλλάξει για πάντα, ειδικά για εκείνους που έχουν πληγεί περισσότερο. Οι περιττές απώλειες ζωών που προκύπτουν από την απερίσκεπτη λήψη αποφάσεων στην Κίνα θα οδηγήσουν αναπόφευκτα σε δραστικές αλλαγές παγκοσμίως - πρωτίστως στον οικονομικό, πολιτικό, διπλωματικό, κοινωνικό και στον τομέα της ασφάλειας.

Παρά τις προσπάθειες διαχείρισης της βλάβης, η φήμη της ηγεσίας του Κομμουνιστικού Κόμματος της Κίνας έχει σαφώς αποκαλυφθεί - και ιδιαίτερα ο Πρόεδρος Xi Xinping, και η αυστηρή προσέγγιση από την κορυφή προς τα κάτω στην εξουσία. Το αν θα αλλάξει τελικά ο τρόπος με τον οποίο οι απλοί Κινέζοι πολίτες βλέπουν τους ηγέτες τους παραμένει ανοικτό ερώτημα. Πολλά θα εξαρτηθούν από την οικονομική επίδοση της Κίνας μετά την υποβάθμιση της κρίσης. Εξάλλου, η νομιμότητα της ηγεσίας του Κομμουνιστικού Κόμματος βασίζεται σε μεγάλο βαθμό σε αυτήν.

Πάνω απ 'όλα, είναι σημαντικό να μην υποτιμάται ποτέ η αποφασιστικότητα της ηγεσίας του Κομμουνιστικού Κόμματος να διατηρήσει την εξουσία στο εσωτερικό και να ασκήσει επιρροή στο εξωτερικό. Είναι πρόθυμη να αντιμετωπίσει κάθε υπαρξιακή απειλή με οποιονδήποτε τρόπο προκειμένου να διατηρηθεί η τάξη και να αποτραπεί ο εθνικός κατακερματισμός στο εσωτερικό και να προωθηθεί το κύρος στο εξωτερικό. Δεν έχει σημασία αν αντιμετωπίζει διαμαρτυρίες στο Χονγκ Κονγκ, φυλακίζοντας πάνω από 1 εκατομμύριο μουσουλμάνους στη δυτική επαρχία του Xinjiang ή ανεύθυνα διευκολύνει την παγκόσμια διάδοση του θανατηφόρου ιού Covid-19.

Παρά τις τεράστιες οικονομικές εξελίξεις τα τελευταία 40 χρόνια, το σύστημα της Κίνας εξακολουθεί να παραμένει εύθραυστο και ευάλωτο. Οι ηγέτες του Κομμουνιστικού Κόμματος δεν θα το παραδεχτούν, αλλά έχουν πλήρη επίγνωση, γεγονός που ενισχύει περαιτέρω την αποφασιστικότητά τους να παραμείνουν στην εξουσία με οποιοδήποτε κόστος.

Έξω από την Κίνα, η αξιοπιστία του Προέδρου Xi και η ηγεσία του Κομμουνιστικού Κόμματος έχει επηρεαστεί αναπόφευκτα - ιδιαίτερα στη Δύση και κυρίως στις ΗΠΑ. Ένα από τα λίγα, αν όχι μόνο, ζητήματα που ενώνουν τους Δημοκρατικούς και τους Ρεπουμπλικανούς, ένα διαδοχικό έτος εκλογών, παραμένει η Κίνα. Το Covid-19 ενισχύει πολιτικά περαιτέρω τους υποστηρικτές της αποσύνδεσης των ΗΠΑ από την Κίνα οικονομικά. Η λογική τους είναι ότι όχι μόνο η Κίνα μας έδωσε τον ιό, αλλά τώρα πρέπει να εξαρτηθεί από τις κινεζικές μάσκες για την καταπολέμησή της.

Στις εκλογές των ΗΠΑ το 2020, ο Covid-19 αναπόφευκτα θα πολιτικοποιηθεί για μέγιστο κέρδος σε ένα ιδιαίτερα πολωμένο κομματικό περιβάλλον. Παρά τις διαβεβαιώσεις, ο Λευκός Οίκος προσπαθεί να διαρθρώσει ένα συνεκτικό μήνυμα εξαιτίας των αντικρουόμενων σημάτων του Προέδρου Trump και των αξιωματούχων της διοίκησης.

Καθώς περισσότεροι Δημοκρατικοί συσπειρώνονται πίσω από έναν μόνο υποψήφιο σε μια δραστική ανατροπή της τύχης για τον Τζο Μπάιντεν, ο Πρόεδρος Τραμπ μπορεί να αντιμετωπίσει μια πολύ πιο ενωμένη δημοκρατική αντιπολίτευση στις 3 Νοεμβρίου. Δεν μπορεί να αποκλειστεί η ενδεχόμενη δημοκρατική ανάληψη του Λευκού Οίκου και της Γερουσίας εάν η τρέχουσα δυσαρέσκεια του Οβάλ Γραφείου συνεχίζεται αμείωτη και η τρέχουσα πανδημία του Covid-19 επιδεινώνεται εκθετικά, ελλείψει αποτελεσματικής ηγετικής εκτελεστικής εξουσίας.