Σάλος στην Ιταλία: Η Λίγκα εμφάνισε πίνακες με χιμπατζήδες σε καμπάνια κατά του ρατσισμού

Σάλος ξέσπασε στην Ιταλία, καθώς η Λίγκα της Serie A, έκανε ένα σοβαρό λάθος, στα πλαίσια καμπάνιας κατά του ρατσισμού.

Στα γραφεία της ομοσπονδία, αποφάσισαν να βάλουν τρεις πίνακες με… χιμπατζήδες, κάτι που προκάλεσε σφοδρή αντίδραση, ακόμη και από ομάδες του πρωταθλήματος. Η Μίλαν και η Ρόμα ξεσηκώθηκαν, τονίζοντας πως η χρήση των χιμπατζήδων σε ένα τέτοιο θέμα, δείχνει ακριβώς το αντίθετο, με τον διευθύνων σύμβουλο της Serie A, Λουίτζι ντι Σιέρβο, να αποσύρει τους πίνακες και να ζητάει συγνώμη.

Art can be powerful, but we strongly disagree with the use of monkeys as images in the fight against racism and were surprised by the total lack of consultation. @SerieA_EN pic.twitter.com/M7wFjhsfj2

«Αντιλήφθηκα ότι ήταν απρεπής η επιλογή» δήλωσε τονίζοντας ότι «η επίσημη καμπάνια της Serie A κατά του ρατσισμού είναι σε επεξεργασία και δεν ταυτίζεται με τα έργα αυτά».

Η διοίκηση της Ρόμα ήταν η τελευταία που εξέφρασε την απορία της γι’ αυτή την επιλογή, αναφέροντας πως «αντιλαμβανόμαστε ότι η λίγκα θέλει να αντιμετωπίσει τον ρατσισμό αλλά δεν πιστεύουμε ότι αυτός είναι ο σωστός τρόπος να γίνει αυτό».

#ASRoma was very surprised to see what appears to be an anti-racist campaign from Serie A featuring painted monkeys on social media today. We understand the league wants to tackle racism but we don’t believe this is the right way to do it. pic.twitter.com/jVLImrgS0y