Ιταλία-κορωνοϊός: Βραδινή επιδρομή στα σούπερ μάρκετ της Ρώμης και της Νάπολης [εικόνες&βίντεο]

Επιδρομή στα σούπερ μάρκετ σε Ρώμη και Νάπολη έκαναν χθες βράδυ οι Ιταλοί μετά την ανακοίνωση του προεδρικού διατάγματος, βάσει του οποίου απαγορεύονται σε όλη την Ιταλία οι μη απαραίτητες μετακινήσεις προκειμένου να περιοριστεί η εξάπλωση της επιδημίας του νέου κορωνοϊού.

Υπάλληλοι βρίσκονταν στην είσοδο των σούπερ μάρκετ για να ρυθμίζουν την είσοδο των καταναλωτών, οι οποίοι έκαναν με ηρεμία ουρά έξω από τις πόρτες με τα καρότσια τους. Πατάτες, μπισκότα, γάλα, ζάχαρη αλλά και σαπούνια και αντισηπτικά φεύγουν πρώτα από τα ράφια, σαν σε καιρό πολέμου, δήλωσε ένας καταστηματάρχης που ρωτήθηκε από το πρακτορείο Ansa.

23:34 Palermo,Una delle regole non trovarsi in mezzo a tante persone. E loro che fanno assaltano il supermercato dopo che viene divulgato che l'Italia è tutta zona rossa. Se potete spiegategli che in questa emergenza i supermercati non si fermeranno.l'ignoranza una brutta bestia pic.twitter.com/ejMwtuPLIV

Οι τίτλοι των ιταλικών εφημερίδων είναι χαρακτηριστικοί της κατάστασης: «Η Ιταλία κλειστή», «Oλοι στο σπίτι», «Πλήρης προστασία», «Ολα κλειστά».

Italy will become the world's 1st country to attempt a nationwide lockdown to fight the spread of the #coronavirus.



PM @GiuseppeConteIT urged 60 million Italians to stay at home starting Tuesday. More @business: https://t.co/mm3F6fUEhQ #iorestoacasa #restiamoacasa #COVID2019 pic.twitter.com/hSxc1CSLZc