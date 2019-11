Iταλία: Η «Αρχιλοχίας του Χίτλερ» και η «Μις Χίτλερ» -Εξάρθρωσαν οργάνωση νεοναζί [εικόνες]

Αίσθηση έχει προκαλέσει στην Ιταλία ο κεντρικός ρόλος που φαίνεται ότι διεδραμάτιζαν πολλές γυναίκες σε ξενοφοβική, αντισημιτική οργάνωση νεοναζί που εξαρθρώθηκε.

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της επιχείρησης «Μαύρες Σκιές» της ασφάλειας της Καλτανισέτα, που οδήγησε στις συλλήψεις 19 νεοναζί σ’ ολόκληρη την Ιταλία, αρκετές γυναίκες είχαν ενστερνιστεί τα ιδεώδη της οργάνωσης «Εθνικοσοσιαλιστικό Ιταλικό Κόμμα των Εργατών».

Μεταξύ των ηγετικών στελεχών, σύμφωνα με την αστυνομία, περιλαμβάνεται μία 48χρονη υπάλληλος, ονόματι Αντονέλα Παβίν, παντρεμένη και με παιδιά, που την είχαν συνεπάρει οι ναζιστικές ιδέες και συμμετείχε στην εθνική επιτροπή της οργάνωσης των νεοναζί και είχε λευκό ποινικό μητρώο.

Η ίδια αυτοαποκαλείτο «Αρχιλοχίας του Χίτλερ» και αποστολή της ήταν η στρατολόγηση και η διάδοση της ναζιστικής και ξενοφοβικής ιδεολογίας του κόμματος.

Οι Αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνες στην κατοικία της κι έχουν ανακαλυφθεί στο υλικό που κατασχέθηκε επιγραφές με τη σβάστικα, με αντισημιτικά συνθήματα και ναζιστικές σημαίες. Η Παβίν χρησιμοποιούσε ένα ρωσικό μέσο κοινωνικής δικτύωσης, όπως και τα υπόλοιπα μέλη της οργάνωσης, προκειμένου να μην γίνονται αντιληπτοί και αποδείχθηκε πως είχε συμμετάσχει σε εκδηλώσεις της ακροδεξιάς στο Βένετο. Το απίστευτο είναι πως η ίδια δρούσε με τέτοια μυστικότητα, που ακόμη και οι οικείοι της αγνοούσαν την πολιτική της δραστηριότητα αλλά και το πάθος της με τον Χίτλερ.

Αλλά πέρα από την «Αρχιλοχία», σημαντική θέση στην οργάνωση των νεοναζί κατείχε και η επονομαζόμενη «Μις Χίτλερ», η 26χρονη Φραντσέσκα Ρίτσι.

Kάτοικος του Πότσο ντ' Άντα στο Μιλάνο η Ρίτσι είχε λάβει μέρος, σύμφωνα με τις Αρχές, το περασμένο καλοκαίρι ως ομιλήτρια σε συνέδριο ακροδεξιών στην Λισαβόνα που αποσκοπούσε στη δημιουργία ενός ακροδεξιού δικτύου μεταξύ εθνικοσοσιαλιστών στην Πορτογαλία, την Ιταλία, τη Γαλλία και την Ισπανία.

