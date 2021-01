Ιταλία: Η ακτοφυλακή ανέσυρε νεκρή φάλαινα, μια από τις μεγαλύτερες της Μεσογείου [εικόνες & βίντεο]

Το κουφάρι μιας από τις μεγαλύτερες φάλαινες που έχουν εντοπιστεί στη Μεσόγειο ξεβράστηκε κοντά στο λιμάνι του Σορέντο, έναν από τους δημοφιλέστερους τουριστικούς προορισμούς στην Ιταλία.

Δύτες της ακτοφυλακής οδηγήθηκαν από μια νεαρότερη φάλαινα που βρισκόταν σε κίνδυνο στο βάρους 70 τόνων κουφάρι της μεγαλύτερης και αφού το ανέσυραν από τα νερά ανοικτά του λιμανιού στη νότια Ιταλία το ρυμούλκησαν μέχρι τη Νάπολη, όπου ερευνώνται τα αίτια του θανάτου της. Η νεότερη φάλαινα έχει στο μεταξύ εξαφανιστεί.

Το γραφείο Τύπου της ιταλικής ακτοφυλακής έδωσε στη δημοσιότητα τις φωτογραφίες από την επιχείρηση στον λογαριασμό της στο Twitter σημειώνοντας στη συνοδευτική λεζάντα ότι θαλάσσιοι βιολόγοι προσπαθούν να καθορίσουν τι προκάλεσε τον θάνατο της φάλαινας.

Concluso il complesso rimorchio in porto a #Napoli della balenottera individuata il #17gennaio da #sub #GuardiaCostiera a #Sorrento, per rimuoverla dal mare e individuare cause decesso con necroscopia. Prosegue monitoraggio per ricerca esemplare più piccolo#TutelaAmbiente pic.twitter.com/N77OngRiEy