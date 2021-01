Στην ιστοσελίδα του Στέιτ Ντιπάρτμεντ ανέβηκε ότι μόλις έληξε η θητεία Τραμπ-Πενς -Σάλος στα social media

Σάλος προκλήθηκε στα social media προς στιγμήν, καθώς η επίσημη ιστοσελίδα του Στέιτ Ντιπάρτμεντ ανέφερε στα βιογραφικά των Ντόναλντ Τραμπ και Μάικ Πενς ότι έληξε η θητεία τους!

Οπως ήταν φυσικό, η «είδηση» που βρίσκονταν στην επίσημη ιστοσελίδα πυροδότησε σειρά φημών: Οτι παραιτήθηκαν αμφότεροι μετά τις πιέσεις των δημοκρατικών που έχουν καταθέσει πρόταση μομφής κατά του Τραμπ, μετά τα γεγονότα στο Καπιτώλιο. Αλλοι, διερωτούνταν αν είχε χακαριστεί η ιστοσελίδα του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών.

Δείτε τι εμφάνιζε

it's unclear what's going on but a page on the State Department's website currently says Trump's tenure as president ends today https://t.co/OuS5DJbHoB pic.twitter.com/0t9acC9wp0 — John Hudson (@John_Hudson) January 11, 2021

The page for Mike Pence also says his tenure ends today pic.twitter.com/xorcbjOQW8 — John Hudson (@John_Hudson) January 11, 2021

Σύμφωνα με το buzzfeednews, ωστόσο, αιτία ήταν ένας... δυσαρεστημένος υπάλληλος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ ο οποίος έσπευσε να γράψει στην επίσημη ιστοσελίδα (προφανώς) την επιθυμία του: Οτι τελείωσε η θητεία Τραμπ.

Δείτε το tweet του συντάκτη του buzzfeednews

UPDATE: Sources tell @BuzzFeedNews a "disgruntled staffer" is behind the State Department site's change of Trump and Pence's biographies. More TK. https://t.co/5Gbb3cEhRK — Christopher Miller (@ChristopherJM) January 11, 2021

Σύμφωνα πάντα με το buzzfeednews ο Μάικ Πομπέο έδωσε εντολή να ξεκινήσει έρευνα για το περιστατικό.