Ισραηλινοί πράκτορες στο Ιράν σκότωσαν τον ανώτερο υπολοχαγό της Αλ Κάιντα -Η ενέδρα στο αυτοκίνητό του

Ο υπαρχηγός της Αλ Κάιντα, φερόμενος ως ένας από τους εγκεφάλους των πολυαίμακτων βομβιστικών επιθέσεων οι οποίες διαπράχθηκαν το 1998 εναντίον δύο πρεσβειών των ΗΠΑ στην Αφρική, σκοτώθηκε στο Ιράν τον Αύγουστο από πυρά πρακτόρων των μυστικών υπηρεσιών του Ισραήλ.

Ο υπαρχηγός της αλ Κάιντα σκοτώθηκε σε επιχείρηση για λογαριασμό της Ουάσινγκτον όπως έγραψε χθες Παρασκευή η εφημερίδα New York Times, επικαλούμενη αξιωματούχους υπηρεσιών κατασκοπείας.

Ο Αμπντάλα Άχμεντ Αμπντάλα, πιο γνωστός με το ψευδώνυμο Αμπού Μουχάμαντ αλ Μάσρι, έπεσε νεκρός από τις σφαίρες «δύο Iσραηλινών εκτελεστών που κινούνταν με μοτοσικλέτα στους δρόμους της Τεχεράνης» πριν από τρεις μήνες και πλέον, σύμφωνα με τις πληροφορίες των New York Times. Ο θάνατός του κρατήθηκε μυστικός μέχρι τώρα, πάντα σύμφωνα με τις πηγές της εφημερίδας.

Οι Ισραηλινοί πράκτορες, οι οποίοι άνοιξαν πυρ εναντίον του αυτοκινήτου του Αμπντάλα, σκότωσαν επίσης την κόρη του Μίριαμ, χήρα ενός από τους γιους του Οσάμα μπιν Λάντεν, του άλλοτε ηγέτη της αλ Κάιντα. Η δολοφονία έγινε την 7η Αυγούστου, δηλαδή την επέτειο των επιθέσεων που είχαν διαπραχθεί το 1998 εναντίον των αμερικανικών πρεσβειών στην Κένυα και στην Τανζανία, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 224 άνθρωποι και να τραυματιστούν πάνω από 5.000 άλλοι.

